Российских туристов подозревают в вымогательстве денег у бизнесменов на Бали
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Российских туристов подозревают в вымогательстве денег у бизнесменов на Бали

9:46:527/7/2021
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По материалам, собранным в полиции, преступная группа вынудила хозяина сервиса проката автомобилей выложить им 400 миллионов индонезийских рупий (2 млн рублей) и 21 мотоцикл Yamaha.

Четыре россиянина задержаны на Бали по обвинению в вымогательстве денег

Индонезийская полиция арестовала злоумышленника, который представлялся сотрудником международной организации Интерпол и вымогал у бизнесменов деньги, рассказал Джухандани Рахарджо, возглавляющий отдел по преступлениям общеуголовной направленности Бали, передает РБК.

Имя основного подозреваемого — Евгений Багрянцев. Вместе с ним по делу проходят еще три россиянина - Артем Котухов, Ильгам Музафин и Сергей Чередниченко.

По материалам, собранным в полиции, преступная группа вынудила хозяина сервиса проката автомобилей выложить им 400 миллионов индонезийских рупий (2 млн рублей) и 21 мотоцикл Yamaha.

Известно, что россиянин стал обвинять хозяина бизнеса в его незаконности и отправлял множество сообщений в WhatsApp с угрозами. Подозреваемый может угодить в тюрьму сроком до 4 лет.

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