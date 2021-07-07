Российских туристов подозревают в вымогательстве денег у бизнесменов на Бали

Индонезийская полиция арестовала злоумышленника, который представлялся сотрудником международной организации Интерпол и вымогал у бизнесменов деньги, рассказал Джухандани Рахарджо, возглавляющий отдел по преступлениям общеуголовной направленности Бали, передает РБК.
Имя основного подозреваемого — Евгений Багрянцев. Вместе с ним по делу проходят еще три россиянина - Артем Котухов, Ильгам Музафин и Сергей Чередниченко.
По материалам, собранным в полиции, преступная группа вынудила хозяина сервиса проката автомобилей выложить им 400 миллионов индонезийских рупий (2 млн рублей) и 21 мотоцикл Yamaha.
Известно, что россиянин стал обвинять хозяина бизнеса в его незаконности и отправлял множество сообщений в WhatsApp с угрозами. Подозреваемый может угодить в тюрьму сроком до 4 лет.