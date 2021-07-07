Дебоширка напала на Елену Ваенгу в самолете. Смотрите видео

По прибытии в Санкт-Петербург самолета из Ларнаки с певицей Еленой Ваенгой на борту задержали устроивших дебош двух пассажиров - мужчину и женщину.
Исполнительница сама рассказала об инциденте в Instagram. Она летела в бизнес-классе с мужем и сыном. А конфликт с женщиной изначально возник из-за расположения ног. По словам Ваенги, в итоге скандал продлился два часа. Якобы пьяная пассажирка ругалась матом и кидалась на нее, а супруг дебоширки бросал в окружающих телефон.
"Я сидела в самом начале, и вы, наверное, знаете – бывают ситуации из-за установки ног, под каким углом там ноги стоят. Но смысл сейчас не в этом", - сказала она.
44-летняя певица уточнила, что находилась в бизнес-салоне с мужем и ребенком, не употребляла алкоголь. Как следует с ее слов, у нее возник конфликт с женщиной и ситуация продлилась около двух часов.
"В течение двух часов стоял чудовищный мат. Мы, конечно, в России живем, и я тоже не без греха в этом смысле. В общем, женщина уже в достаточно сильнейшем алкогольном опьянении решила высказать мне свое отношение ко мне. Я смысла так и не поняла", - сказала Ваенга.
Она уточнила, что сама молчала из-за того, что рядом был ребенок. По ее словам, также женщина стала на нее кидаться.
"Когда она на меня кидалась, у меня уже плакал ребенок с вопросом: "Мама, что ты ей сделала?", - рассказала певица.
Командир воздушного судна вызвал полицию.
63-летний мужчина и 49-летняя женщина оказались безработными петербуржцами. Признаков алкогольного опьянения у них не выявили. В отношении пары были составлены административные протоколы за мелкое хулиганство.