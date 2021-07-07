Дебоширка напала на Елену Ваенгу в самолете. Смотрите видео
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
07.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Дебоширка напала на Елену Ваенгу в самолете. Смотрите видео

9:18:567/7/2021
0

Якобы пьяная пассажирка ругалась матом и кидалась на нее, а супруг хулиганки бросал в окружающих телефон. Обоих задержали после прилета в Петербург.

Задержаны напавшая на Ваенгу на борту самолета дебоширка и ее муж

По прибытии в Санкт-Петербург самолета из Ларнаки с певицей Еленой Ваенгой на борту задержали устроивших дебош двух пассажиров - мужчину и женщину.

Исполнительница сама рассказала об инциденте в Instagram. Она летела в бизнес-классе  с мужем и сыном. А конфликт с женщиной изначально возник из-за расположения ног. По словам Ваенги, в итоге скандал продлился два часа. Якобы пьяная пассажирка ругалась матом и кидалась на нее, а супруг дебоширки бросал в окружающих телефон.

"Я сидела в самом начале, и вы, наверное, знаете – бывают ситуации из-за установки ног, под каким углом там ноги стоят. Но смысл сейчас не в этом", - сказала она.

44-летняя певица уточнила, что находилась в бизнес-салоне с мужем и ребенком, не употребляла алкоголь. Как следует с ее слов, у нее возник конфликт с женщиной и ситуация продлилась около двух часов.

"В течение двух часов стоял чудовищный мат. Мы, конечно, в России живем, и я тоже не без греха в этом смысле. В общем, женщина уже в достаточно сильнейшем алкогольном опьянении решила высказать мне свое отношение ко мне. Я смысла так и не поняла", - сказала Ваенга.

Она уточнила, что сама молчала из-за того, что рядом был ребенок. По ее словам, также женщина стала на нее кидаться.

"Когда она на меня кидалась, у меня уже плакал ребенок с вопросом: "Мама, что ты ей сделала?", - рассказала певица.

Командир воздушного судна вызвал полицию.

63-летний мужчина и 49-летняя женщина оказались безработными петербуржцами. Признаков алкогольного опьянения у них не выявили. В отношении пары были составлены административные протоколы за мелкое хулиганство.

Самые нелепые наряды любимых звезд (фото)
Жители Киева рассказали, как они относятся к русскому языку
О каких проблемах сигнализируют прыщи на спине
Список признаков COVID-19 нового типа
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Россия покинула заседание ПА ОБСЕ: это был знак протеста
Учения российского флота в районе Гавайев: реакция США
«Папа нуждается в молитвах»: Юлия обратилась ко всем с просьбой
За что отдыхающим на Черном море дают обидные прозвища
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В армии США будут принимать «таблетку против старения» с 2022 года
9:05:33 7/7/2021
В армии США будут принимать «таблетку против старения» с 2022 года
Препараты от артрита тоцилизумаб и сарилумаб снижают смертность от коронавируса: исследование
9:00:11 7/7/2021
Препараты от артрита тоцилизумаб и сарилумаб снижают смертность от коронавируса: исследование
Чем отличается Sars-CoV-2 и Covid-19: как запомнить разницу
8:48:29 7/7/2021
Чем отличается Sars-CoV-2 и Covid-19: как запомнить разницу
Голикова: Темп прироста заразившихся коронавирусом замедлился в Москве и России
8:48:09 7/7/2021
Голикова: Темп прироста заразившихся коронавирусом замедлился в Москве и России
БердскРоспотребнадзор после фекальной аварии разрешил купаться на пляжах Обского моря в Бердске и Академгородке
8:32:32 7/7/2021
Роспотребнадзор после фекальной аварии разрешил купаться на пляжах Обского моря в Бердске и Академгородке
Традиции и запреты чистого праздника Петра и Февронии: О чем обязательно следует помолиться в этот день?
8:20:38 7/7/2021
Традиции и запреты чистого праздника Петра и Февронии: О чем обязательно следует помолиться в этот день?
Топ-100 самых богатых чиновников и депутатов обнародовал Forbes
8:17:57 7/7/2021
Топ-100 самых богатых чиновников и депутатов обнародовал Forbes
Путин дал поручение по выплатам на детей от 3 до 7 лет. Срок исполнения правительством до 1 августа 2021
7:44:06 7/7/2021
Путин дал поручение по выплатам на детей от 3 до 7 лет. Срок исполнения правительством до 1 августа 2021
Рогозин: Неизвестный объект приблизится к МКС на 4,5 км 8 июля 2021
7:33:41 7/7/2021
Рогозин: Неизвестный объект приблизится к МКС на 4,5 км 8 июля 2021
Открытки от дизайнера с Днём Петра и Февронии 8 июля и с любовью теплые слова
7:20:56 7/7/2021
Открытки от дизайнера с Днём Петра и Февронии 8 июля и с любовью теплые слова