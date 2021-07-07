10 000 рублей на школьников начнут выплачивать 16 августа 2021

Разовая выплата в размере 10 000 рублей на детей школьного возраста от 6 до 18 лет начнется с 16 августа, сообщил глава Минтруда Антон Котяков 7 июля на совещании президента с членами правительства.
"С 15 июля начнется прием заявлений на единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста, это от шести до 18 лет, а также с детьми старше 18 лет, но имеющими ограничения по здоровью, которые продолжают учиться в школе. По вашему поручению Владимир Владимирович <Путин>, выплату получат все дети шестилетнего возраста, в том числе и те, кто в этом году может еще по каким-то причинам не пойти в школу... Выплату средств, как вы и поручали, мы планируем в середине августа, то есть за две недели до начала учебного года - с 16 августа", - рассказал министр.
По его словам, единовременная выплата на школьников охватит более 20 млн детей, на нее будет выделено 204 млрд рублей.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", новые меры поддержки семей с детьми озвучил президент Владимир Путин 21 апреля 2021 года в ходе послания Федеральному собранию. В августе семьи с детьми школьного возраста получат 10 000 рублей на подготовку к новому учебному году. Деньги выплатят как первоклассников этого года, так и 6-леток, которые в 2021 году в школу не пойдут.