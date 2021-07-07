Росгвардеец покончил с собой в СИЗО после убийства жены
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Росгвардеец покончил с собой в СИЗО после убийства жены

11:00:187/7/2021Фото: Flickr
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По предварительным данным, поводом для убийства стала ревность. Пара, у которой было двое детей в возрасте 7 и 14 лет, рассталась за месяц до трагедии.

Убивший жену боец СОБРа покончил с собой находясь под стражей в СИЗО

В Челябинском СИЗО было обнаружено тело 34-летнего бывшего сотрудника СОБРа, заключенного под стражу в середине июня. Росгвардейца обвиняли в убийстве бывшей жены. По предварительным данным, заключенный покончил с собой.

— Проводится проверка, пока нет оснований говорить, что смерть носит криминальный характер, — прокомментировал старший помощник руководителя управления Следственного комитета по Челябинской области Владимир Шишков.

В ГУ ФСИН заявили, что проводят проверку по факту смерти заключенного. Смерть подозреваемого наступила 5 июля.

По материалам следствия, которое велось по факту убийства бывшей жены заключенного, росгвардеец пришел на место работы супруги — в хостел - в костюме рабочего, специально купленного для этого.

Проникнув в помещение, он нанес несколько ножевых ранений и скрылся с места. В окружении никого не было, и истекающая кровью женщина сама себе вызвала скорую. Пострадавшая умерла в больнице.

По предварительным данным, поводом для убийства стала ревность. Пара, у которой было двое детей в возрасте 7 и 14 лет, рассталась за месяц до трагедии. Теперь детей будут воспитывать родители погибших.

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