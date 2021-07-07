Водитель экскаватора придумал простой способ борьбы с обочечниками на Бердском шоссе. Смотрите видео
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
07.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Водитель экскаватора придумал простой способ борьбы с обочечниками на Бердском шоссе. Смотрите видео

10:12:017/7/2021Фото: Википедии
0

Автомобилисты вынуждены пропускать наглецов вперед. Но экскаваторщик помог дисциплинированным водителям.

Водитель экскаватора придумал, как бороться с обочечниками

Любопытную картину засняли на видео один из автомобилистов на Бердском шоссе в Новосибирске. Новый способ борьбы с так называемыми обочечниками освоил машинист экскаватора, двигающийся в транспортном потоке, застрявшем в пробке.

Нейтрализовать любителей сократить время ожидания в пробке, которые объезжают поток машин по обочине - вне проезжей части не, не получается даже у водителей фур. Автомобилисты вынуждены пропускать наглецов вперед.

В водитель на экскаваторе в Новосибирске решил проблему буквально одним движением ковша. Он немного развернул стрелу экскаватора вправо и поехал вперед. «Клешня» механизма полностью перекрыла возможность движения по обочине к удовольствию дисциплинированных автомобилистов. Они получили возможность двигаться к выезду из пробки без оглядки на нарушителей с обочины.

Не выдержала: Меньшова высказалась после смерти отца
Всех привитых «Спутником V» предупредили: что их может ожидать
Что на самом деле произошло с Меньшовым за 13 дней до смети
Перенес COVID легко, а потом умер: детали смерти Меньшова
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Минздрав РФ сделал предупреждение всем привитым «Спутником V»
Два города РФ ввели запрет на выход из дома без вакцинации
Юлия Меньшова обратилась к поклонникам с просьбой из-за отца
Какая вакцина подходит переболевшим коронавирусом: мнение врача
пробкиэкскаваторпоток машинобочинысняли на видео
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как бороться с автохамами?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Водитель экскаватора придумал простой способ борьбы с обочечниками на Бердском шоссе. Смотрите видео
10:12:01 7/7/2021
Водитель экскаватора придумал простой способ борьбы с обочечниками на Бердском шоссе. Смотрите видео
Российских туристов подозревают в вымогательстве денег у бизнесменов на Бали
9:46:52 7/7/2021
Российских туристов подозревают в вымогательстве денег у бизнесменов на Бали
8 июля - с Днём зенитных ракетных войск ПВО ВКС РФ! Уникальные открытки и сильные поздравления
9:40:48 7/7/2021
8 июля - с Днём зенитных ракетных войск ПВО ВКС РФ! Уникальные открытки и сильные поздравления
10 000 рублей на школьников начнут выплачивать 16 августа 2021
9:30:15 7/7/2021
10 000 рублей на школьников начнут выплачивать 16 августа 2021
Астероид 2008 GO20 в два раза больше Биг-Бена 24 июля 2021 года приблизится к земле, предупреждает NASA
9:26:09 7/7/2021
Астероид 2008 GO20 в два раза больше Биг-Бена 24 июля 2021 года приблизится к земле, предупреждает NASA
Два мощных магнитных всплеска после 7 июля 2021 года: Что стоит купить в аптеке уже сейчас?
9:20:32 7/7/2021
Два мощных магнитных всплеска после 7 июля 2021 года: Что стоит купить в аптеке уже сейчас?
Дебоширка напала на Елену Ваенгу в самолете. Смотрите видео
9:18:56 7/7/2021
Дебоширка напала на Елену Ваенгу в самолете. Смотрите видео
В армии США будут принимать «таблетку против старения» с 2022 года
9:05:33 7/7/2021
В армии США будут принимать «таблетку против старения» с 2022 года
Препараты от артрита тоцилизумаб и сарилумаб снижают смертность от коронавируса: исследование
9:00:11 7/7/2021
Препараты от артрита тоцилизумаб и сарилумаб снижают смертность от коронавируса: исследование
Чем отличается Sars-CoV-2 и Covid-19: как запомнить разницу
8:48:29 7/7/2021
Чем отличается Sars-CoV-2 и Covid-19: как запомнить разницу