Водитель экскаватора придумал простой способ борьбы с обочечниками на Бердском шоссе. Смотрите видео

Любопытную картину засняли на видео один из автомобилистов на Бердском шоссе в Новосибирске. Новый способ борьбы с так называемыми обочечниками освоил машинист экскаватора, двигающийся в транспортном потоке, застрявшем в пробке.
Нейтрализовать любителей сократить время ожидания в пробке, которые объезжают поток машин по обочине - вне проезжей части не, не получается даже у водителей фур. Автомобилисты вынуждены пропускать наглецов вперед.
В водитель на экскаваторе в Новосибирске решил проблему буквально одним движением ковша. Он немного развернул стрелу экскаватора вправо и поехал вперед. «Клешня» механизма полностью перекрыла возможность движения по обочине к удовольствию дисциплинированных автомобилистов. Они получили возможность двигаться к выезду из пробки без оглядки на нарушителей с обочины.