Подробный календарь дачника на 8 июля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
08.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Подробный календарь дачника на 8 июля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?

9:20:037/8/2021Фото: pixabay
0

Самый спокойный и гармоничный день, предназначенный для созидания и созерцания.

Луна в знаке Близнецы. Малоплодородный знак, но более плодородный, чем Водолей, Лев и Овен

8 июля 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 28 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака БлизнецыПроцент освещенности Луны составляет 3%. Восход Луны в 02:06, а закат в 20:26.

Хронология лунных дней


  • 27 лунный день c 01:38 07.07.2021 по 02:06 08.07.2021
  • 28 лунный день c 02:06 08.07.2021 и до следующего дня

Луна в знаке зодиака Близнецы (±)

Луна в знаке Близнецы. Малоплодородный знак, но более плодородный, чем Водолей, Лев и Овен. Растения, посеянные и посаженные под этим знаком, не имеют ярко выраженного вкуса и запаха, будут иметь неустойчивый стебель, требующий опоры.

Посев и посадка в эти дни способствует образованию мощной корневой системы. Однако лучше не сеять и не сажать — урожай будет неважным.

Благоприятно в близнецах:


  • посев и посадка дынь, вьющихся растений, а также тех растений, которые имеют усы, таких как: дыни, земляника, фасоль и горох;
  • посадка и посев ампельных и декоративных растений со свисающими, стелющимися или ползучими стеблями;
  • рыхление без полива, окучивание, прореживание всходов, прополка;
  • опрыскивание от вредителей и болезней;
  • обрезка усов у земляники, удаление поросли, формирование, санитарная прочистка, пасынкование, прищипка и прививка;
  • уборка на долгое хранение плодов и корнеплодов, включая картофель;
  • уборка зерновых культур, заготовка цветков, сбор лекарственных трав, сбор плодов на семенники и семян лекарственных растений, выкопка луковиц и клубней;
  • срезание цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;
  • сенокос;
  • покос газонов, чтобы трава медленно отрастала;
  • заготовка дров;
  • выкопка луковиц и клубней;
  • заготовка выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина;
  • выпечка.

Возможны в Близнецах посев, посадка, пересадка и укоренение черенков культур:


  • кустарниковых и вьющихся растений: лианы, пассифлора, плющ и др.;
  • овощных: бобовые, капуста (брокколи, кольраби, пекинская, савойская, цветная), перец горький, редис;
  • пряно-зеленых: валериана, мята, петрушку, фенхель, шпинат;
  • плодово-ягодных: дыни, виноград, земляника, лимонник;
  • цветов: душистый горошек, ландыш, пассифлора, роза;
  • комнатных растений: аспарагусы (густоцветковый, Мейера, перистый, спаржевый), зебрина, каллизия изящная, перистые пальмы (финик канарский, кокос Ведделя), сеткреазия пурпурная, традесканции, хлорофитум хохлатый, цианотис кьюсский.

Не благоприятно в близнецах:


  • посадка и пересадка травянистых растений.

28 лунный день (±)

8 июля 2021 года в 12:00 — 28 лунный день. Самый спокойный и гармоничный день, предназначенный для созидания и созерцания. В этот лунный день недопустимы любые действия, связанные с разрушением

Рекомендуется в 28 лунный день:


  • посев и посадка растений;
  • подкормка растений;
  • удобрение почвы.

Не рекомендуется в 28 лунный день:


  • пилить деревья, корчевать;
  • рвать цветы и растения;
  • обильный полив;
  • копать.

Убывающая Луна (±)

Луна находится в фазе Убывающая Луна. Активность жизненной энергии и соков направлена от листьев к центру, а так же повышается давление в подземной части растений.

Корни более хрупки и чувствительны по сравнению с стеблем растений, поэтому повреждение их в этот период может пагубно сказаться на растениях.

На убывающей Луне происходит активный рост корней и подземных частей растений, а рост надземных приостанавливается. Надземная часть в этот период слабо реагирует на повреждения.

В это время поливать необходимо намного реже, т.к. растения выпивают меньше воды.

На убывающей Луне благоприятно:


  • посев и посадка корнеплодов, луковичных, бобовых, картофеля;
  • прореживание всходов, уничтожение сорняков и вредителей;
  • обрезка растений для замедления роста побегов;
  • обрезка усов земляники;
  • выкопка цветочных луковиц, клубнелуковиц и клубней на хранение;
  • срезка цветов, предназначенных для долгих перевозок и хранения;
  • сбор урожая для длительного хранения;
  • заготовки впрок: сушка овощей и фруктов, варка варенья, консервирование с термообработкой;
  • допускается органическая подкормка, но только корневая.

Влияние дня недели (+)

День недели - четверг. Этот день находится под эгидой Юпитера, царя всех богов. В четверг обостряется интуиция, она позволяет отличать союзников от недругов. Поэтому можно заняться пересадками и прополкой сорняков. Энергия этого дня дарует славу, почет и успех в сборе урожая.

В четверг удаются все дела в саду и огороде, нужно только верить в себя, в то, что все получится. Но если такой уверенности нет, лучше отложить дела в огороде на потом. А о том, что работа в огороде будут складываться удачно, подскажет ваше сердце.

Источник: mirkosmosa.ru

Не выдержала: Меньшова высказалась после смерти отца
Всех привитых «Спутником V» предупредили: что их может ожидать
Что на самом деле произошло с Меньшовым за 13 дней до смети
Перенес COVID легко, а потом умер: детали смерти Меньшова
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Минздрав РФ сделал предупреждение всем привитым «Спутником V»
Два города РФ ввели запрет на выход из дома без вакцинации
«Путину нужно задуматься»: далай-лама предсказал будущее России
Юлия Меньшова обратилась к поклонникам с просьбой из-за отца
дачалунный календарькалендарь дачника
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Хорошего урожая!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Под Новосибирском 5-летнюю девочку травили подростки и закидали камнями
9:21:13 7/8/2021
Под Новосибирском 5-летнюю девочку травили подростки и закидали камнями
Подробный календарь дачника на 8 июля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
9:20:03 7/8/2021
Подробный календарь дачника на 8 июля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
Кабиной фуры придавило водителя из-за сорвавшегося домкрата после аварии с тягачами на трассе под Новосибирском
9:00:26 7/8/2021
Кабиной фуры придавило водителя из-за сорвавшегося домкрата после аварии с тягачами на трассе под Новосибирском
Сборная Англии стала вторым полуфиналистом Евро-2020. Она обыграла сборную Дании со счетом 2:1
8:47:05 7/8/2021
Сборная Англии стала вторым полуфиналистом Евро-2020. Она обыграла сборную Дании со счетом 2:1
Какой сегодня церковный праздник 8 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
8:20:47 7/8/2021
Какой сегодня церковный праздник 8 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 8 июля 2021 в России и мире
7:40:00 7/8/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 8 июля 2021 в России и мире
Мощные слова и картинки для служивших в ракетных войсках в праздник 8 июля 2021 года
7:10:47 7/8/2021
Мощные слова и картинки для служивших в ракетных войсках в праздник 8 июля 2021 года
БердскПорывистый ветер будет дуть 8 июля в Бердске: ожидать ли дождя?
6:30:11 7/8/2021
Порывистый ветер будет дуть 8 июля в Бердске: ожидать ли дождя?
Благостные поздравления и красивые открытки в День семьи, любви и верности 8 июля 2021 года
6:08:53 7/8/2021
Благостные поздравления и красивые открытки в День семьи, любви и верности 8 июля 2021 года
БердскМощный геомагнитный удар 8 июля 2021: Как спастись метеопатам в длительный магнитный шторм
5:45:46 7/8/2021
Мощный геомагнитный удар 8 июля 2021: Как спастись метеопатам в длительный магнитный шторм