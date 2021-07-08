Благостные поздравления и красивые открытки в День семьи, любви и верности 8 июля 2021 года
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
07.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Благостные поздравления и красивые открытки в День семьи, любви и верности 8 июля 2021 года

6:08:537/8/2021Фото: bonnycards.ru
0

8 июля в России отмечается замечательный семейный праздник. посвященный памяти святых Петра и Февроньи.

День семьи, любви и верности

Нет ничего семьи дороже.
Она всегда во всем поможет,
Поддержит в целях и делах,
На практике и на словах.

Нет ничего ценнее в мире
Семейных вечеров в квартире,
Совместных выездов на дачу.
Семья на свете много значит!

Так пусть царят в ней мир и благость.
И станет частной гостьей радость.
Пусть ни одно плохое слово
Не станет яблоком раздора.

День семьи, любви и верности

Пусть в каждой семье будет мир и любовь,
Удача, гармония, счастье, покой.
Пусть верность и преданность в дом ваш войдут,
И искренность чувств сквозь года пронесут.

Желаем чудесных детишек растить,
Для радости повод всегда находить.
Пусть день будет каждый, ушедшего краше,
Достаток и нежность царят в семье вашей!

День семьи, любви и верности

С Днем семьи, любви и верности
Я спешу поздравить вас,
Пожелать тепла и нежности
В праздничный веселый час!

Пусть судьба вам улыбается,
Мир царит в семье, покой.
Пусть всё в жизни получается,
Счастье льется в дом рекой!

День семьи, любви и верности

Важней семьи нет ничего,
И все об этом знают,
С днем верности, семьи, любви
Всех дружно поздравляем,
Желаем в этот светлый миг
Тепла и пониманья,
Вы уделите в этот день
Родным своим вниманье,
Признайтесь им скорей в любви
И крепко обнимите,
А если в ссоре с ними вы,
То срочно их простите!

Источник: bonnycards.ru, pozdravok.ru

Не выдержала: Меньшова высказалась после смерти отца
Всех привитых «Спутником V» предупредили: что их может ожидать
Что на самом деле произошло с Меньшовым за 13 дней до смети
Перенес COVID легко, а потом умер: детали смерти Меньшова
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Что на самом деле произошло с Меньшовым за 13 дней до смети
Минздрав РФ сделал предупреждение всем привитым «Спутником V»
Два города РФ ввели запрет на выход из дома без вакцинации
«Путину нужно задуматься»: далай-лама предсказал будущее России
праздникдень семьипоздравленияпраздникилюбви и верностиоткрытки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Благостные поздравления и красивые открытки в День семьи, любви и верности 8 июля 2021 года
6:08:53 7/8/2021
Благостные поздравления и красивые открытки в День семьи, любви и верности 8 июля 2021 года
БердскМощный геомагнитный удар 8 июля 2021: Как спастись метеопатам в длительный магнитный шторм
5:45:46 7/8/2021
Мощный геомагнитный удар 8 июля 2021: Как спастись метеопатам в длительный магнитный шторм
Чистые и благодатные слова и открытки на 8 июля – День Петра и Февронии
5:12:56 7/8/2021
Чистые и благодатные слова и открытки на 8 июля – День Петра и Февронии
Как умершие общаются с живыми: 5 признаков того, что ваш умерший любимый человек рядом
5:00:24 7/8/2021
Как умершие общаются с живыми: 5 признаков того, что ваш умерший любимый человек рядом
Важные приметы дня апостолов Петра и Павла 12 июля 2021 года: О чем обязательно знали наши предки
4:00:22 7/8/2021
Важные приметы дня апостолов Петра и Павла 12 июля 2021 года: О чем обязательно знали наши предки
Смерть принца Филиппа: как ее пережила Королева Елизавета
3:00:31 7/8/2021
Смерть принца Филиппа: как ее пережила Королева Елизавета
Из чего состоит пенсия в России?
2:00:16 7/8/2021
Из чего состоит пенсия в России?
ПЦР-тест на коронавирус в Москве: где сдать?
1:00:18 7/8/2021
ПЦР-тест на коронавирус в Москве: где сдать?
Удивительное качество свойственно парам, которые не разводятся - открытие ученых
12:34:52 7/8/2021
Удивительное качество свойственно парам, которые не разводятся - открытие ученых
Светлые слова и красивые открытки в День Петра и Февронии для верующих
12:20:55 7/8/2021
Светлые слова и красивые открытки в День Петра и Февронии для верующих