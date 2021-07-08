Благостные поздравления и красивые открытки в День семьи, любви и верности 8 июля 2021 года

Нет ничего семьи дороже.
Она всегда во всем поможет,
Поддержит в целях и делах,
На практике и на словах.
Нет ничего ценнее в мире
Семейных вечеров в квартире,
Совместных выездов на дачу.
Семья на свете много значит!
Так пусть царят в ней мир и благость.
И станет частной гостьей радость.
Пусть ни одно плохое слово
Не станет яблоком раздора.
Пусть в каждой семье будет мир и любовь,
Удача, гармония, счастье, покой.
Пусть верность и преданность в дом ваш войдут,
И искренность чувств сквозь года пронесут.
Желаем чудесных детишек растить,
Для радости повод всегда находить.
Пусть день будет каждый, ушедшего краше,
Достаток и нежность царят в семье вашей!
С Днем семьи, любви и верности
Я спешу поздравить вас,
Пожелать тепла и нежности
В праздничный веселый час!
Пусть судьба вам улыбается,
Мир царит в семье, покой.
Пусть всё в жизни получается,
Счастье льется в дом рекой!
Важней семьи нет ничего,
И все об этом знают,
С днем верности, семьи, любви
Всех дружно поздравляем,
Желаем в этот светлый миг
Тепла и пониманья,
Вы уделите в этот день
Родным своим вниманье,
Признайтесь им скорей в любви
И крепко обнимите,
А если в ссоре с ними вы,
То срочно их простите!
Источник: bonnycards.ru, pozdravok.ru