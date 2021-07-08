Светлые слова и красивые открытки в День Петра и Февронии для верующих

В день Петра и Февронии,
Желаю верности, любви.
И ты с улыбкой солнечной
Всегда в семье живи!
Пусть в доме будет радость,
Терпение, уют.
И пусть твоих всех близких
Любовь и счастье ждут!
С Днем Петра и Февронии!
Пусть ваш брак защищают
И от разных завистников
Ваш очаг охраняют.
Пусть царит в доме мир,
Радость, счастье, уют.
И от нежности трепетно
Ваши души поют.
Ведь семья — это главное,
Так, ведь, было всегда.
Пусть обиды и ссоры все
Утекут, как вода.
С днем семьи, любви и верности!
Пусть и нынче это ценится.
Пусть пример Февронии и Петра
Станет эталоном на века.
Пусть в семье гармония живет,
А любовь растет из года в год.
Чтобы лабиринтами судьбы,
Мы без страха проходить могли!
День Петра и Февронии нынче настал,
Я семье вашей счастья желаю,
Чтоб любовь была крепкой, как будто металл,
И пусть годы её закаляют!
Пусть обходят сторонкою беды и зло,
И в союзе царит понимание,
Наполняют ваш дом доброта и тепло,
Вместе сдюжите все испытания!
Источник: bonnycards.ru, pozdravok.ru