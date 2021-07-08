Светлые слова и красивые открытки в День Петра и Февронии для верующих
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Светлые слова и красивые открытки в День Петра и Февронии для верующих

12:20:557/8/2021Фото: bonnycards.ru
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Святые Петр и Феврония прожили долгую и счастливую жизнь, показа всем пример крепкой семьи.

День Петра и Февронии

В день Петра и Февронии,
Желаю верности, любви.
И ты с улыбкой солнечной
Всегда в семье живи!

Пусть в доме будет радость,
Терпение, уют.
И пусть твоих всех близких
Любовь и счастье ждут!

День Петра и Февронии

С Днем Петра и Февронии!
Пусть ваш брак защищают
И от разных завистников
Ваш очаг охраняют.

Пусть царит в доме мир,
Радость, счастье, уют.
И от нежности трепетно
Ваши души поют.

Ведь семья — это главное,
Так, ведь, было всегда.
Пусть обиды и ссоры все
Утекут, как вода.

День Петра и Февронии

С днем семьи, любви и верности!
Пусть и нынче это ценится.
Пусть пример Февронии и Петра
Станет эталоном на века.

Пусть в семье гармония живет,
А любовь растет из года в год.
Чтобы лабиринтами судьбы,
Мы без страха проходить могли!

День Петра и Февронии

День Петра и Февронии нынче настал,
Я семье вашей счастья желаю,
Чтоб любовь была крепкой, как будто металл,
И пусть годы её закаляют!

Пусть обходят сторонкою беды и зло,
И в союзе царит понимание,
Наполняют ваш дом доброта и тепло,
Вместе сдюжите все испытания!

Источник: bonnycards.ru, pozdravok.ru

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