Чистые и благодатные слова и открытки на 8 июля – День Петра и Февронии
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Чистые и благодатные слова и открытки на 8 июля – День Петра и Февронии

5:12:567/8/2021Фото: bipbap.ru
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Этих святых почитают как главных покровителей семьи.

День Петра и Февронии

В день семьи, верности, любви
Вам гармонии, тепла, и понимания.
Пусть Вас в жизни направляют
Святые Петр и Феврония.

В душу священная благодать
Непременно пусть придет.
Безграничная радость и счастье
Непременно, Вас найдут.

День Петра и Февронии

С днем Петра, Февронии
Вас я поздравляю,
Жить в любви, гармонии
Сердечно пожелаю.

Святые Петр с Февронией —
Хранители семьи,
Пусть нас они научат
Смирению, любви.

Одни пусть будут думы,
И на двоих сны снятся,
Взаимная любовь
Будет гарантом счастья.

Царит пусть в ваших семьях
Мир, добро и лад,
Пусть сердца всех любящих
В унисон стучат.

День Петра и Февронии

День Петра и Февронии
Праздник богатый
Душевной гармонией,
Верностью знатный.

Желаю в день светлый
Событий ярчайших,
Любви лишь ответной
И счастья всю чашу.

***

День Петра, Февронии
Нынче отмечаем,
Брак, любовь, терпение
Вместе прославляем.

Вам желаю жить счастливо
И семьею дорожить,
Верность, нежность, понимание
Обрести и сохранить.

Берегут пускай Святые
Вас и всю вашу родню,
Благостью своей накроют
От напастей всех семью.

Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru

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