Мощные слова и картинки для служивших в ракетных войсках в праздник 8 июля 2021 года
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Мощные слова и картинки для служивших в ракетных войсках в праздник 8 июля 2021 года

7:10:477/8/2021Фото: 100cards.ru
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8 июля в нашей стране отмечается День зенитно-ракетных войск Вооруженных сил России.

День зенитно-ракетных войск

Пусть небо только мирным будет,
А солнце дарит всем тепло,
Мы отмечать сегодня будем
Все дружно праздник ПВО.

В твоих руках защита неба
От нападений и атак,
Твою, друг, смелость нам бы всем бы,
Не победить тебя никак.

И наши люди спят спокойно,
Покой и радость в городах,
Ведь службу ты несешь достойно,
Тебе неведом всякий страх.

В твой праздник мудрости, удачи
Большой желаю и любви,
Пусть нелегка твоя задача,
Ты хоть сегодня отдохни!

День зенитно-ракетных войск

Мирного неба над головами,
Желаю всем здоровья и добра,
С Днем ПВО я поздравляю,
Чтоб не коснулась никого беда!

Чтоб солнце ярко так светило,
Чтоб счастье приходило в дом,
Чтоб наша воинская сила,
Оберегала наш кордон!

День зенитно-ракетных войск

Чтоб враги нас опасались,
Обходили стороной,
Даже с воздуха боялись
Подлететь к стране родной,
Есть проверенное войско
Под названьем ПВО,
Восхищает их геройство,
Боевое мастерство.
Поздравляем вас, ребята,
Всем отваги, крепких сил
И удачи необъятной,
И задор чтоб в сердце жил!

Источник: 100cards.ru, pozdravok.ru

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