Мощные слова и картинки для служивших в ракетных войсках в праздник 8 июля 2021 года

Пусть небо только мирным будет,
А солнце дарит всем тепло,
Мы отмечать сегодня будем
Все дружно праздник ПВО.
В твоих руках защита неба
От нападений и атак,
Твою, друг, смелость нам бы всем бы,
Не победить тебя никак.
И наши люди спят спокойно,
Покой и радость в городах,
Ведь службу ты несешь достойно,
Тебе неведом всякий страх.
В твой праздник мудрости, удачи
Большой желаю и любви,
Пусть нелегка твоя задача,
Ты хоть сегодня отдохни!
Мирного неба над головами,
Желаю всем здоровья и добра,
С Днем ПВО я поздравляю,
Чтоб не коснулась никого беда!
Чтоб солнце ярко так светило,
Чтоб счастье приходило в дом,
Чтоб наша воинская сила,
Оберегала наш кордон!
Чтоб враги нас опасались,
Обходили стороной,
Даже с воздуха боялись
Подлететь к стране родной,
Есть проверенное войско
Под названьем ПВО,
Восхищает их геройство,
Боевое мастерство.
Поздравляем вас, ребята,
Всем отваги, крепких сил
И удачи необъятной,
И задор чтоб в сердце жил!
Источник: 100cards.ru, pozdravok.ru