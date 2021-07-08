19 июля - День Арафа-2021: красивые картинки и поздравления в стихах для правоверных
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19 июля - День Арафа-2021: красивые картинки и поздравления в стихах для правоверных

3:20:167/8/2021
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День Арафа у мусульман считается самым дорогим днем. За пост в этот день прощаются грехи за прошлый и будущий год.

Арафат

День Арафат – самый главный из дней Аллаха,
Когда молитвами от грехов избавиться надо,
Все мусульмане пост в этот день соблюдают,
И праздник славный прославляют.
Мы поздравляем вас от всей души,
Пусть все ваши помыслы будут чисты,
Пусть дарит жизнь вам вдохновенье,
Пускай всегда отличным будет настроенье.


У подножья Арафат горы,
До заката солнца мусульмане замаливают грехи,
У Аллаха просят благословенья,
Жизни радостной, удачи и терпенья.
Всех мусульман от души поздравляем,
Долгой и счастливой жизни желаем,
Пускай удача не проходит мимо,
Пускай судьба будет счастливой.


Мусульмане намаз у подножья горы совершают,
От грехов свою душу очищают,
Аллаха прославляют, и просят добра,
Чтоб мирной и счастливой жизнь была.
В день Арафат, примите поздравленья,
Желаем вам удачи, благополучия, везенья,
Пусть новости приятные вас радуют каждый день,
Пусть счастье за вами ходит словно тень.


В день Арафата мусульмане замаливают грехи,
Даже из космоса массовые ритуалы видны,
Каждый хочет, чтобы очистилась душа,
Чтоб жизнь была красива и светла.
Со светлым праздником вас поздравляем,
Безоблачной жизни искренне желаем,
Пускай во всём везёт тебе всегда,
Пусть непременно сбывается мечта.

Источник: pozdravkin.com drasler

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