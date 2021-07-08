Из чего состоит пенсия в России?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
07.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Из чего состоит пенсия в России?

2:00:167/8/2021,Мария РодченковаФото: pixabay.com
0

Индексация пенсий происходит ежегодно, если дело не касается работающих пенсионеров - им надбавки не делают.

Вторая составляющая выплаты по старости - страховая

Размер пенсии в России формируется за счет того, сколько человек работал и какие суммы отчислял государству в виде страховых взносов. О том, из чего состоит выплата неработающим по старости гражданам - в нашем материале.

Пенсия по старости положена людям, которые достигли возраста, после которого могут прекратить трудовую деятельность. Она положена всем без исключения гражданам. Ее размер состоит из нескольких частей. Первая из них - фиксированная. То есть это тот минимум, который положен каждому. Ее размер назначается властными органами, однако сумма может варьироваться в зависимости от таких факторов как: наличие инвалидности или иждивенцев, возраста пенсионера, а также региона, в котором он проживает. В среднем по стране размер пособия составляет чуть более 6000 рублей. После 80 лет ее сумма может вырасти.

Вторая составляющая выплаты по старости - страховая. Она зависит от того, какой у человека трудовой стаж и сколько было уплачено государству налогов за все время официальной работы. Здесь важно понятие пенсионных баллов, которые впервые ввели в 2015 году. По новым правилам, если человек не набрал минимум баллов, то он не сможет рассчитывать на подобную поддержку государства. Страховая пенсия формируется именно за счет индивидуального коэффициента, где определенными баллами обозначается каждый год, в который человек трудился официально.

Размер одного балла повышается каждый год. Например, в этом году сумма составила чуть более 98 рублей, но через три года увеличится приблизительно до 116 рублей. В среднем, каждый год она вырастает на 5-6 рублей.

Накопительная - это финальная часть, которую может получить человек вместе с первыми двумя. Она состоит из тех денег, которые работодатель отчислял не в государственную казну, а в особые организации, которые имеют право на подобную деятельность (НПФ и ПФР). Они, в свою очередь, эти деньги не держат у себя на счету, а вкладывают в ценные бумаги и облигации, что помогает увеличивать накопления, если вложения приносят доход. С 2014 года эту опцию заморозили на неопределенный срок из-за дефицита бюджета, сформировавшегося в Пенсионном фонде РФ. Люди, которые сделали накопления до 2014 года, все еще могут их получить в виде надбавки. По данным на 2020 год ее средний размер был чуть выше 900 рублей.

Индексация пенсий происходит ежегодно, если дело не касается работающих пенсионеров - им надбавки не делают. Иногда социальная выплата растет на размер выше инфляции, а иногда - нет. Например, в этом году она увеличилась на 3,4%.

Одна из известных вакцин против COVID-19 оказалась неэффективна
Названа не зафиксировавшая ни одного случая коронавируса страна
Продолжительная болезнь: умерла известная актриса и певица
Как Путин отреагировал на смерть Владимира Меньшова
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
«Сало нельзя»: ученые решли рассказать о нем всю правду
Минздрав предупредил о поражении половых органов из-за COVID
Ни взрослым, ни детям: когда малину ни в коем случае нельзя есть
«Только молитвы могут помочь»: Директор МакSим сделала заявление
пенсионерпенсиянакопительные баллы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы понимаете, как насчитывается пенсия?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Из чего состоит пенсия в России?
2:00:16 7/8/2021
Из чего состоит пенсия в России?
ПЦР-тест на коронавирус в Москве: где сдать?
1:00:18 7/8/2021
ПЦР-тест на коронавирус в Москве: где сдать?
Удивительное качество свойственно парам, которые не разводятся - открытие ученых
12:34:52 7/8/2021
Удивительное качество свойственно парам, которые не разводятся - открытие ученых
Светлые слова и красивые открытки в День Петра и Февронии для верующих
12:20:55 7/8/2021
Светлые слова и красивые открытки в День Петра и Февронии для верующих
Как оригинально поздравить с Днем семьи, любви и верности 8 июля своих родных?
11:20:02 7/7/2021
Как оригинально поздравить с Днем семьи, любви и верности 8 июля своих родных?
Ким Кардашьян пообедала пастой в ресторане Trevi в Риме во время своих итальянских приключений
11:12:51 7/7/2021
Ким Кардашьян пообедала пастой в ресторане Trevi в Риме во время своих итальянских приключений
Росгвардеец покончил с собой в СИЗО после убийства жены
11:00:18 7/7/2021
Росгвардеец покончил с собой в СИЗО после убийства жены
БердскБывший мэр Бердска займет пост обвиняемого в мошенничестве главы строительного комитета заксобрания Новосибирской области
10:35:47 7/7/2021
Бывший мэр Бердска займет пост обвиняемого в мошенничестве главы строительного комитета заксобрания Новосибирской области
Новолуние в Раке 9 июля 2021 года подарит сказочные перемены в жизни трем знакам зодиака
10:35:18 7/7/2021
Новолуние в Раке 9 июля 2021 года подарит сказочные перемены в жизни трем знакам зодиака
Ученые провели опыт: чем искусственное мясо отличается от настоящего
10:25:54 7/7/2021
Ученые провели опыт: чем искусственное мясо отличается от настоящего