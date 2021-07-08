Из чего состоит пенсия в России?

Размер пенсии в России формируется за счет того, сколько человек работал и какие суммы отчислял государству в виде страховых взносов. О том, из чего состоит выплата неработающим по старости гражданам - в нашем материале.
Пенсия по старости положена людям, которые достигли возраста, после которого могут прекратить трудовую деятельность. Она положена всем без исключения гражданам. Ее размер состоит из нескольких частей. Первая из них - фиксированная. То есть это тот минимум, который положен каждому. Ее размер назначается властными органами, однако сумма может варьироваться в зависимости от таких факторов как: наличие инвалидности или иждивенцев, возраста пенсионера, а также региона, в котором он проживает. В среднем по стране размер пособия составляет чуть более 6000 рублей. После 80 лет ее сумма может вырасти.
Вторая составляющая выплаты по старости - страховая. Она зависит от того, какой у человека трудовой стаж и сколько было уплачено государству налогов за все время официальной работы. Здесь важно понятие пенсионных баллов, которые впервые ввели в 2015 году. По новым правилам, если человек не набрал минимум баллов, то он не сможет рассчитывать на подобную поддержку государства. Страховая пенсия формируется именно за счет индивидуального коэффициента, где определенными баллами обозначается каждый год, в который человек трудился официально.
Размер одного балла повышается каждый год. Например, в этом году сумма составила чуть более 98 рублей, но через три года увеличится приблизительно до 116 рублей. В среднем, каждый год она вырастает на 5-6 рублей.
Накопительная - это финальная часть, которую может получить человек вместе с первыми двумя. Она состоит из тех денег, которые работодатель отчислял не в государственную казну, а в особые организации, которые имеют право на подобную деятельность (НПФ и ПФР). Они, в свою очередь, эти деньги не держат у себя на счету, а вкладывают в ценные бумаги и облигации, что помогает увеличивать накопления, если вложения приносят доход. С 2014 года эту опцию заморозили на неопределенный срок из-за дефицита бюджета, сформировавшегося в Пенсионном фонде РФ. Люди, которые сделали накопления до 2014 года, все еще могут их получить в виде надбавки. По данным на 2020 год ее средний размер был чуть выше 900 рублей.
Индексация пенсий происходит ежегодно, если дело не касается работающих пенсионеров - им надбавки не делают. Иногда социальная выплата растет на размер выше инфляции, а иногда - нет. Например, в этом году она увеличилась на 3,4%.