Важные приметы дня апостолов Петра и Павла 12 июля 2021 года: О чем обязательно знали наши предки

Веками славяне связывали торжества церкви с основными событиями крестьянской жизни. Не стал исключением и Петров день – именно так назывался у наших предков праздник, связанный с памятью апостолов Петра и Павла. Сейчас в России его отмечают 12 июля, в 2021-м это понедельник.
Петровым днём заканчивался цикл Купальских гуляний, посвящённых солнцестоянию. Пролетье окончательно сменялось жарким летом, а крестьяне выходили в луга на покос.
Поверья предков
Предания, связанные с Петром и Павлом, отличались в разных губерниях. Во многих апостолов считали братьями: Пётр – старший и более суровый, посылает мощные грозы. Павел, в понимании славян, был младшим, любил земледельцев и заботился об урожае дождями. Несложно догадаться, что Петром народ заменил языческого громовержца Перуна, а Павлом Даждьбога.
Вместе с принятием православия по Руси стали расходиться былины, где участвовал Пётр-ключарь, охраняющий вход в Царство Божие.
Приметы праздника
Встретить рассвет Петрова дня, а затем умыться водой из трёх природных источников – вот что делали славяне, чтобы уберечь себя от недугов на весь год.
Сезон летних свадеб Петровым днём заканчивался. Но девицы, надеясь выйти замуж осенью, водили в этот день хороводы и играли с парнями в жмурки, чтобы угадать суженого.
Считалось важным добыть здоровья домашней скотине, проведя её через дым от костра, разведённого ночью накануне Петрова дня.
Покос травы начинали с краёв, в течение праздника нужно было обкосить луга по периметру. Так оттуда выгоняли лесную нечисть, которая могла прятаться в сене.
В Петров день начинался купальный сезон. Славяне верили, что с этого времени русалки покидали водоёмы, оставляя их людям.
«Пётропавел день убавил», – говорили предки, имея в виду укорачивающийся световой день.
До Петрова дня важно было закончить вспашку полей под озимые культуры. Засаживать их начинали к Ильину празднику.
На Руси день являлся последним, когда с деревьев драли лыко. Позже кора становилась жёсткой, лапти из такой уже не сплести.
«До Петрова дня кукушка поёт, после – ячменным колосом давится», – считали предки, обращая внимание, что с середины лета кукушки замолкают.