Как умершие общаются с живыми: 5 признаков того, что ваш умерший любимый человек рядом

Трудно пережить смерть близкого человека. Я уверен, что мне даже не нужно тебе об этом говорить.
Мы все кого-то потеряли. Это суровая реальность жизни, пишет yourtango.com.
Но даже если их физически нет, время от времени они все еще могут быть рядом с нами.
Это признаки того, что ваш умерший родственник или любимый человек все еще с вами.
1. Вы внезапно их чувствуете.Когда дух любимого человека рядом, он может проявляться разными способами. Один из наиболее распространенных способов - это запах.
То, как кто-то пахнет, часто является самой сильной связью с ним. Это может быть запах трубочного табака или духов, или даже запах готовящейся любимой еды.
Ценить это. Это сообщение отправляется непосредственно вам.
2. Они появляются в ваших снах.Наше подсознание более открыто для духовного мира, часто позволяя ему войти.
Сны с участием духов обычно невероятно реалистичны и не очень похожи на сновидения.
Обратите особое внимание на то, что они могут означать. Это могло быть послание из могилы.
3. Ваши вещи случайно пропадают.Может показаться, что вы сошли с ума, когда обнаруживаете, что предметы были перемещены с того места, где, как вы знаете, вы их оставили.
Это может быть мертвый родственник или друг, подшучивающий над вами.
Это звучит глупо, но то, что они мертвы, не означает, что они потеряли желание общаться с вами и пошутить над вами.
4. У вас есть необычные мысли, которые вам не принадлежат.У вас могут возникнуть мысли, которые не кажутся вашими, как будто ваш внутренний монолог был заимствован.
Если вам кажется, что у вас возникла чуждая мысль, подумайте об этом.
Особенно, когда ваш внутренний монолог начинает говорить с вами, как будто это не вы.
5. Они присутствуют на собственных похоронах.По словам Джеймса Ван Праа, известного экстрасенса, наши духи присутствуют на собственных похоронах.
Они бродят по комнате, пытаясь утешить своих близких и подавать им знаки, что все в порядке.
Часто из-за того, что люди настолько поглощены своим горем, эти знаки остаются незамеченными. И знаки, которые они предлагают, остаются загадкой.
Эта статья изначально была опубликована на сайте Higher Perspective