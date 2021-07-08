Удивительное качество свойственно парам, которые не разводятся - открытие ученых

Группа исследователей из Университета штата Флорида, Техасского университета в Остине и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружила, что стойкие качества обоих супругов в браке формируют поведенческие взаимодействия, которые, в свою очередь, предсказывают изменения в удовлетворенности отношениями. В своей статье, опубликованной в Proceedings of the National Academy of Sciences, группа описывает свой анализ 10 предыдущих исследований супружеских пар и то, какие факторы, которые они обнаружили, способствуют более длительным бракам, пишет medicalxpress.com.
За последние несколько десятилетий исследователи отметили, что количество разводов растет - по текущим оценкам, половина всех супружеских пар в США разводятся. Эта тенденция побудила исследователей изучить, почему современные браки так быстро разваливаются. В этом новом исследовании исследователи рассматривали удовлетворенность отношениями по мере созревания брака как вероятный индикатор успеха в браке.
Работа включала анализ данных 10 предыдущих лонгитюдных исследований с участием 1104 пар с использованием модели «Уязвимость-стресс-адаптация» в качестве способа измерения удовлетворенности пары. Участников лонгитюдных исследований попросили оценить своих супругов по трем основным параметрам: степень избегания привязанности, невротизм и тревога привязанности. Каждого также попросили оценить своего супруга относительно того, как они вели себя во время стресса и насколько они были вовлечены в периоды, когда требовалось решение проблем.
Исследователи обнаружили одну особенность среди тех пар, которые наиболее удовлетворены своими отношениями и наиболее прочными браками, - то, как они оба вели себя во время стресса. Они обнаружили, что то, как пары относятся друг к другу во время стресса, является основным фактором того, насколько они удовлетворены своими отношениями. Это было одно из устойчивых качеств, которые, как выяснили исследователи, могли создать или разрушить брак. Другой - степень невротизма - которую исследователи описывают как проявление негативного поведения - у обоих людей в отношениях. Они обнаружили, что такое поведение может привести к оппозиционному поведению во время стресса или решения проблем, и это часто приводит к снижению удовлетворенности отношениями с течением времени.