Уникальный ступенькоход за 200 000 рублей подарил инвалидам-колясочникам и Аркадию Ситникову бизнесмен Андрей Бухаров
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Уникальный ступенькоход за 200 000 рублей подарил инвалидам-колясочникам и Аркадию Ситникову бизнесмен Андрей Бухаров

10:11:497/8/2021,София МальцеваФото: стоп-кадр с видео
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"Ведь это очень удивительно, что просто так человек подарил нам дорогостоящую вещь, а главное нужную. И теперь, когда у нас проходят мероприятия на втором этаже, то мы спокойно туда поднимаемся", - делится Аркадий.

Мать Аркадия спускает его на ступенькоходе

- Первая ступенька, вторая, третья... Тело содрогается каждый раз, когда волонтеры спускают меня на одну ступеньку вниз. Я слышу их тяжелое дыхание и понимаю, что им тоже нелегко, рассказывает инвалид-колясочник Аркадий Ситников.

Раньше Аркадий и другие инвалиды-колясочники не могли спокойно подняться на второй этаж. Хотя там происходило много разных мероприятий. Мешал лестничный пролет, на который лишний раз не подняться. Да и волонтеров тоже не хотелось постоянно напрягать, признается бердчанин.

Как рассказал Аркадий в беседе с "Курьер. Среда. Бердск", в начале сентября 2020 года он познакомился с Андреем Бухаровым — представителем клуба предпринимателей “Level up”. Это знакомство стало ключевым для Андрея. В интервью он рассказал “Курьер. Среда. Бердск” все подробности этого знакомства, что изменилось и почему теперь он может легко подняться даже на самый высокий этаж:

- В сентябре у нас была встреча с партией “Родина”, на территории бердской организации Всероссийского общества Инвалидов. Там мы разговорились с Андреем, и в ходе разговора он заметил, что нам необходимы ступенькоходы.

Этот разговор стал решающим, и спустя какое-то время Аркадию пришло сообщение:

- Когда шли новогодние праздники, с 1 по 10 января. Мне Андрей пишет, мол, когда поедем выбирать ступенькоход? Я сначала растерялся, не понял, про что он говорит. А потом он добавляет: вам в организацию. Я ему ответил, что мне неважно в какой день. И тогда мы определились на начало февраля.

После этого Аркадий и его мама, Виктор Перемитин и Светлана Рябоконь отправились на завод “Катэрвил”:
- На заводе мне очень понравилось. Было интересно наблюдать за процессом изготовления. Это намного лучше, чем выбирать вещь в магазине. Тут полколяски стоит, там ступенька. В общем впечатления остались только положительные!

Также Аркадию на заводе предложили провести тестирование ступенькохода:

- У них есть деревянная лестница, которая имеет очень крутой наклон, по ней мы и поехали тестировать. Я прокатился туда и обратно, было немного страшно, непривычно, но представитель компании все показал и успокоил.

В итоге ступенькоход оказалось очень удобно и легко использовать. И они его заказали.

- Все это удовольствием нам вышло в 200 тыс. руб. В итоге, нам сказали, что за неделю его соберут и мы можем приезжать и забирать к себе, - рассказал Аркадий. - Когда все сделали, радости просто не было предела! Ведь это очень удивительно, что просто так человек подарил нам дорогостоящую вещь, а главное нужную. И теперь, когда у нас проходят мероприятия на втором этаже, то мы спокойно туда поднимаемся. Поэтому мы бы хотели выразить Андрею и клубу предпринимателей LevelUp — огромное спасибо за столь щедрый подарок!

справка

Ступенькоход - мобильный лестничный подъемник, помогающий людям с серьезными заболеваниями опорно-двигательного аппарата преодолевать лестницы в помещении и на улице. Ступенькоходы можно использовать как в комплексе с инвалидной коляской, так и применяя собственные конструктивные элементы.

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