Мощный геомагнитный удар 8 июля 2021: Как спастись метеопатам в длительный магнитный шторм

Сегодня, 8 июля, поздним вечером начнется сильная многодневная магнитная буря на нашей планете. По предварительному прогнозу специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, магнитный шторм затянется минимум на шесть суток, при этом первые три дня сила колебаний в магнитном поле оценивается максимально 5 баллов, и будет постепенно усиливаться.
Пик магнитного шторма ожидается 12 июля, тогда сила колебаний магнитного поля достигнет значений 6 баллов, это сильная геомагнитная буря по классификации Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца. Изменения в космической погоде связаны с мощной вспышкой на Солнце, которая произошла 5 июля. Выбросы с поверхности нашей активной звезды продолжаются и сейчас, поэтому в космическое пространство уходят скоростные и достаточно объемные потоки солнечного ветра. Под их давлением деформируется, сжимается магнитосфера Земли, и на людей обрушиваются магнитные бури.
8 июля сутки начнутся спокойно — до 6 утра и с полудня до 21 часа в магнитном поле Земли не будет заметных возмущений. Магнитное поле планеты — в полном покое. В 9 часов утра небольшие возмущения силовых линий магнитного поля Земли вызовут небольшое ухудшение самочувствия у землян. Недомогание, слабость, растерянность, боли в области сердца и головную боль могут ощущать метеопаты до полудня.
Сильный удар стихии ожидается в 21 час. Именно в это время атмосферу Земли заденут хвосты солнечного ветра. В это время возможны резкая смена настроения, от апатии до взрыва эмоций, ухудшение общего самочувствия, обострение и осложнение хронических заболеваний. Главный удар магнитная буря наносит по людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Чтобы спастись от магнитной бури, следуйте правилам:
- избегайте переутомления и стресса;
- не нагружайте организм без меры физическим и умственным трудом;
- соблюдайте режим дня, спите не менее 8 часов в сутки;
- ведите здоровый образ жизни, не употребляйте алкоголь, не курите;
- не перегружайте желудочно-кишечный тракт, больше пейте воды, ешьте здоровую пищу;
- больше гуляйте на свежем воздухе, ходите пешком, движение — жизнь.
Как переживают магнитную бурю наши читатели?
Анна Сергеевна, 47 лет:
- Головные боли и головокружения. Часто тошнит. Полностью теряю аппетит. Хочется пить, просто мучает жажда.
Вера Ивановна, 51 год:
- Сильно скачет давление. Не помогают лекарства. Болит сердце. Появляется кашель и одышка. Плохо засыпаю и не могу проснуться.
Алла Викторовна, 62 года:
- Очень устаю, нет сил ничего делать, нет и желания. Наваливается полная апатия. Не хочу никого видеть, ни с кем разговаривать. Раздражает даже криво лежащий коврик. Становлюсь злой и нервной.