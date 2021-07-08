Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 8 июля 2021 в России и мире
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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 8 июля 2021 в России и мире

7:40:007/8/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Все праздники и важные памятные даты России и мира на 8 июля 2021 года.

открытка
8 июля - День семьи, любви и верности

• День семьи, любви и верности
• День обнаруженных заначек
• День общения со вселенной
• День памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских
• День «Снова стань ребёнком» (Be a Kid Again Day)
• Всемирный день борьбы с аллергией (World Allergy Day)
• День зенитных ракетных войск ПВО ВКС РФ
• Всемирный день разоблачений (World Disclosure Day)
• День семьи - Украина
• День шоколада с миндалем (National Chocolate with Almonds Day) - США
• День математики 2.0 (Math 2.0 Day) - США
• День фруктового льда (National Freezer Pop Day) - США
• День «Наслаждайся юмором, отбрось драму» (Savor the Comic, Unplug the Drama Day) - США
• День инвалидов и пожилых людей - Таджикистан
• День деревьев (Dia Del Arbol) - Мексика
• Праздник святой Суннивы (Sunniva Feast Day) - Норвегия
• День национальной церкви (National Church Day) - Кирибати
• День видеоигр (National Video Game Day) - США
• Именины у Давида, Петра, Дениса, Василия, Семёна
• Феврония Русальница

Важные события

1819 в Петербурге заложен Исаакиевский собор по проекту архитектора Огюста Монферрана.
1944 Указом Президиума Верховного Совета СССР введено почётное звание «Мать-героиня» и учреждены орден «Материнская слава» и медаль «Медаль материнства».
1944 выпуск первого автомобиля на эвакуированном в город Миасс заводе «ЗИС» (Заводе имени И. В. Сталина).
1945 восстановлена после Великой Отечественной войны Крымская астрофизическая обсерватория АН СССР (КАО была основана на базе частной любительской обсерватории, созданной в 1900 году).
1958 совершил первый полёт первый послевоенный немецкий вертолёт – трёхместный Боргварт «Колибри I», построенный Генрихом Фокке.
1974 ЦК КПСС утвердил проект строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМа).
1977 катастрофа самолёта Ан-24 у Сухумского аэропорта. Погибли 8 человек.
1980 катастрофа самолёта Ту-154 в Алма-Ате. Погибли 166 человек – крупнейшая авиакатастрофа в истории Казахстана.
1981 в «Ленкоме» прошла премьера мюзикла «Юнона» и «Авось».
1997 в России принято новое положение о паспорте (его обязаны иметь все граждане, достигшие 14 лет).

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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