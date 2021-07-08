Какой сегодня церковный праздник 8 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 8 июляПетров пост (Апостольский)
Благоверных князей Петра (в иночестве Давида) и Февронии (в иночестве Евфросинии), Муромских чудотворцев
Народные праздники
День Петра и Февронии
Этот праздник посвящен памяти благоверного князя Петра и княгини Февронии, Муромских чудотворцев.
В этот день принято посещать храмы. Люди молятся святым Петру и Февронии о семейном благополучии. Те, кто планирует вступить в брак, просят благословения. Среди христиан распространено паломничество в Свято-Троицкий женский монастырь в Муроме, где находятся мощи святых.
Незамужние девушки в этот день гадают на суженых и совершают любовные привороты.
В этот праздник нельзя прибегать к черной магии.
Если посвататься в этот день, то будущая семья будет крепкой и прочной.
Приметы
- Дождь пошел – будет много меда.
- Северный ветер подул – к ясным денькам. Восточный ветер – к дождю.
- С этого дня ожидается ещё 40 жарких дней.
- Летний обложной дождь резко меняет силу – к улучшению погоды.
- Вихрь идет в тихую погоду столбом – к вёдру.
Источник: my-calend