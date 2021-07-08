Порывистый ветер будет дуть 8 июля в Бердске: ожидать ли дождя?
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07.07
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Порывистый ветер будет дуть 8 июля в Бердске: ожидать ли дождя?

6:30:117/8/2021Фото: https://www.pxfuel.com/
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Ночью и утром местами туманы. Ветер восточный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Температура воздуха ночью +4, +9°С, местами до +14°С, днем +21, +26 °С
Температура воздуха ночью +4, +9°С, местами до +14°С, днем +21, +26 °С

Метеорологическая обстановка на 8 июня от МЧС: переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туманы. Ветер восточный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +4, +9°С, местами до +14°С, днем +21, +26 °С.

Предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях: 08-09.07 местами ожидается высокая пожароопасность (4 класса).

8 июля отмечается народный праздник - день Петра и Февронии.

Приметы и поверья в День Петра и Февронии


  • Погода в этот день предсказывает погоду на ближайшие 40 дней.
  • Если помолиться перед иконой святых Петра и Февронии, то семью будет ожидать благополучие и счастливая жизнь.
  • Если 8 июля посвататься, то будущая семья будет крепкой и дружной.
  • В День Петра и Февронии можно просить у святых здоровья и благополучия для своих детей.
  • Кто проведет этот день в заботах бок о бок с супругом, у того достаток и лад будет в семье.

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