Порывистый ветер будет дуть 8 июля в Бердске: ожидать ли дождя?

Метеорологическая обстановка на 8 июня от МЧС: переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туманы. Ветер восточный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +4, +9°С, местами до +14°С, днем +21, +26 °С.
Предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях: 08-09.07 местами ожидается высокая пожароопасность (4 класса).
8 июля отмечается народный праздник - день Петра и Февронии.
Приметы и поверья в День Петра и Февронии
- Погода в этот день предсказывает погоду на ближайшие 40 дней.
- Если помолиться перед иконой святых Петра и Февронии, то семью будет ожидать благополучие и счастливая жизнь.
- Если 8 июля посвататься, то будущая семья будет крепкой и дружной.
- В День Петра и Февронии можно просить у святых здоровья и благополучия для своих детей.
- Кто проведет этот день в заботах бок о бок с супругом, у того достаток и лад будет в семье.