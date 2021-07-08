Гороскоп на 9 июля 2021 года: самое главное для каждого индивидуально

Овен
Какую бы работу вам сегодня ни предложили - соглашайтесь на все. Только так вы сможете добиться новых высот. Серьезных решений от вас ждут и в личной жизни.
Телец
Если вам сегодня захочется побыть лидером, то будьте готовы и брать на себя ответственность за всех. Обратите внимание на состояние здоровья - могут о себе дать знать давние заболевания.
Близнецы
Очень эмоциональный день будет у вас и вряд он доведет вас до добра. Конфликты и ссоры - все будет рядом. Новым знакомствам вообще сегодня не доверяйте.
Рак
Как бы ни было сегодня сложно, но вы сможете справиться. Вам придется по сто раз менять планы и подходы к делу, однако все окажется не таким сложным. Можно начать планировать отпуск.
Лев
Вы сегодня будете ко всем придираться и искать недостатки. Это точно не поспособствует тому, чтобы отношения оставались хорошими. Не влезайте в романтические авантюры - дело добром не закончится.
Дева
У вас, на удивление, в отличие от всех, будет прекрасный день. Дела на работе будут идти как по маслу, еще и может случиться денежное поступление.
Весы
Эмоционально день для вас окажется трудным. Нужно быть аккуратнее абсолютно везде 0 от общения до поведения за рулем. Держите эмоции в руках. Если предложат командировку - не отказывайтесь.
Скорпион
Вы с утра почувствуете себя очень активными, но к обеду работоспособность упадет. А все потому, что так будут складываться обстоятельства - вы быстро устанете. Пар можно выпустить в фитнес зале.
Стрелец
Вас сегодня будут все кругом раздражать и доводить до кипения. Причем, вы не остановитесь и будете дальше отстаивать свою точку зрения. Пора менять что-то или на работе или в себе.
Козерог
Сегодня у вас тоже ожидается крайне напряженный и сложный день, но вас выручит интуиция. Если вы к ней прислушаетесь, то со всем справитесь.
Водолей
Вы сегодня будете на высоте, однако бдительность терять не стоит. Все свои таланты и креативность лучше показывать на работе - не несите все это домой. Там вас ждет спокойный вечер.
Рыбы
Если вы решите выйти из зоны комфорта, то легко добьетесь поставленной цели. Если все оставите как есть - покроетесь тиной. Не будьте напористы в личных отношениях - уступите партнеру.