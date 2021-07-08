Гороскоп на 9 июля 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
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Гороскоп на 9 июля 2021 года: самое главное для каждого индивидуально

10:20:047/8/2021Фото: pxhere
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Самый ценный ресурс сегодня - спокойные нервы. День обещает быть очень конфликтным и напряженным. Старайтесь сохранять спокойствие не только внешне, но внутренне.

отдых, релакс
Сегодня спокойствие понадобится всем

Овен

Какую бы работу вам сегодня ни предложили - соглашайтесь на все. Только так вы сможете добиться новых высот. Серьезных решений от вас ждут и в личной жизни.

Телец

Если вам сегодня захочется побыть лидером, то будьте готовы и брать на себя ответственность за всех. Обратите внимание на состояние здоровья - могут о себе дать знать давние заболевания.

Близнецы

Очень эмоциональный день будет у вас и вряд он доведет вас до добра. Конфликты и ссоры - все будет рядом. Новым знакомствам вообще сегодня не доверяйте.

Рак

Как бы ни было сегодня сложно, но вы сможете справиться. Вам придется по сто раз менять планы и подходы к делу, однако все окажется не таким сложным. Можно начать планировать отпуск.

Лев

Вы сегодня будете ко всем придираться и искать недостатки. Это точно не поспособствует тому, чтобы отношения оставались хорошими. Не влезайте в романтические авантюры - дело добром не закончится.

Дева

У вас, на удивление, в отличие от всех, будет прекрасный день. Дела на работе будут идти как по маслу, еще и может случиться денежное поступление.

Весы

Эмоционально день для вас окажется трудным. Нужно быть аккуратнее абсолютно везде 0 от общения до поведения за рулем. Держите эмоции в руках. Если предложат командировку - не отказывайтесь.

Скорпион

Вы с утра почувствуете себя очень активными, но к обеду работоспособность упадет. А все потому, что так будут складываться обстоятельства - вы быстро устанете. Пар можно выпустить в фитнес зале.

Стрелец

Вас сегодня будут все кругом раздражать и доводить до кипения. Причем, вы не остановитесь и будете дальше отстаивать свою точку зрения. Пора менять что-то или на работе или в себе.

Козерог

Сегодня у вас тоже ожидается крайне напряженный и сложный день, но вас выручит интуиция. Если вы к ней прислушаетесь, то со всем справитесь.

Водолей

Вы сегодня будете на высоте, однако бдительность терять не стоит. Все свои таланты и креативность лучше показывать на работе - не несите все это домой. Там вас ждет спокойный вечер.

Рыбы

Если вы решите выйти из зоны комфорта, то легко добьетесь поставленной цели. Если все оставите как есть - покроетесь тиной. Не будьте напористы в личных отношениях - уступите партнеру.

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