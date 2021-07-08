Сборная Англии стала вторым полуфиналистом Евро-2020. Она обыграла сборную Дании со счетом 2:1

Вчера, в Лондоне состоялся второй полуфинал чемпионата Европы по футболу. На поле встретились команды Дании и Англии. В итоге, в упорной борьбе победителем стала сборная Англии. Именно они вышли в финал Евро-2020.
Основное время игры завершилось ничьей – 1:1. а 30-й минуте Дамсгор мастерски исполнил штрафной, а менее чем через 10 минут англичане отыгрались, благодаря автоголу Кьера.
Во втором тайме датчане задумались об обороне и дотянули до овертайма. Но уже в первой 15-минутке англичане заработали пенальти, который стал фатальным. Голкипер датчан Шмейхель отразил удар Кейна, но англичанин собственноручно добил мяч в сетку. Спастись датчанам уже не удалось.
Отметим, что финальная игра Евро-2020 также пройдет в Лондоне на стадионе Уэмбли. На поле встретятся сборная Англии и сборная Италия.