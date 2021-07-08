Кабиной фуры придавило водителя из-за сорвавшегося домкрата после аварии с тягачами на трассе под Новосибирском
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Кабиной фуры придавило водителя из-за сорвавшегося домкрата после аварии с тягачами на трассе под Новосибирском

9:00:267/8/2021Фото: ГУ МВД ПО НСО
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Второй шофер чудом успел отскочить, но второй мужчина погиб на месте. Из-за смертельного инцидента был перекрыт Северный объезд.

Мужчину насмерть придавило кабиной

В минувшую среду, 7 июля, на трассе под Новосибирском произошла трагедия. Как сообщали очевидцы, была заблокирована дорога, ведущая с правого на левый берег по Северному объезду. Большинство решило, что там произошла смертельная авария. Но на самом деле, это был несчастный случай. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, там водителя одной их фур придавило кабиной.

— На 40-м километре Северного обхода было столкновение двух фур с материальным ущербом. Водители претензий друг к другу не имели. На месте водители начали оказывать помощь друг другу, нужно было приподнять машину, что-то по технической части. Они подняли один автомобиль на домкратах, начали подлезать под него, он сорвался и придавил одного водителя, второй успел отскочить, фура покатилась и перекрыла трассу, — пояснил инспектор отделения пропаганды УГИБДД по НСО Константин Шкабарня.

Пострадавший мужчина скончался на месте. По данному факту проводится проверка.

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