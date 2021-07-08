Под Новосибирском 5-летнюю девочку травили подростки и закидали камнями
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Под Новосибирском 5-летнюю девочку травили подростки и закидали камнями

9:21:137/8/2021Фото: pixabay
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Мама девочки собралась писать заявление в полицию на обидчиков.

Над ребенком постоянно издеваются

Очередной скандал с детьми произошел в Новосибирской области в городе Черепаново. Там подростки издевались над пятилетней девочкой и бросили в нее камень. Сейчас у девочки на лице огромный синяк, а ее мама собралась писать заявление в полицию.

Выяснилось, что пятилетняя Катя (имя изменено) каждый вечер выходит во двор погулять. Она хочет играть с подростками, но те не берут ее в свою компания за возрасту – нянчиться с маленьким ребенком у ребят нет никакого желания. Но Катя продолжала упорно ходить за ними хвостиком.

Как сообщает КП-Самара со ссылкой на маму дочери, ребята постоянно издеваются над девочкой: то закинут обувь на дерево, то заставляют раздеться. Она жалуется на это маме, та, в свою очередь, пытается поговорить с родителями подростков, но никакого результата это не приносит. А последний раз девочка пришла в слезах и с синяком на щеке. Она рассказала, что камень в нее кинула 12-летняя Лиза. Мама вышла на улицу поговорить с обидчицей, но та извернулась и сообщила, что девочка сама ударила себя камнем. Мама Кати в это не верит.

После этого женщина отвела дочь к врачу, где ей диагностировали сильный ушиб. Сейчас женщина собралась писать заявление в полицию на обидчиков дочери.

Как сообщили в Следственном комитете, в настоящее время начата проверка по факту произошедшего.

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