В Бердске скоропостижно скончалась Цветкова Татьяна Алексеевна. Дата и время прощания
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В Бердске скоропостижно скончалась Цветкова Татьяна Алексеевна. Дата и время прощания

1:17:227/8/2021Фото: семьи Цветковой
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Отдел физической культуры и спорта города Бердска и коллектив МАУ «Ледовый дворец спорта «Бердск» выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с её безвременной кончиной.

Цветкова Т.А.
6 июня 2021 года скоропостижно скончалась Цветкова Татьяна Алексеевна

6 июня 2021 года скоропостижно скончалась
ЦВЕТКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА,
заведующая АХР МАУ ЛДС «Бердск»


Отдел физической культуры и спорта города Бердска и коллектив МАУ «Ледовый дворец спорта «Бердск» выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с её безвременной кончиной.


Татьяна Алексеевна возглавляла хозяйственную службу Ледового дворца с момента его открытия. Её оптимизм и трудолюбие, в сочетании с высокой ответственностью заряжали коллег энергией и стремлением добиваться значимых результатов. Татьяна Алексеевна была прекрасным организатором, требовательным руководителем и чутким отзывчивым человеком.


Её неиссякаемая энергия была направлена на создание красоты, которая объединяла все её многочисленные увлечения. Благодаря её стараниям по благоустройству территории и озеленению помещений в Ледовом дворце по-домашнему уютно. Татьяна Алексеевна всегда будет для нас примером безграничной преданности своему делу, доброты и мудрости.


Светлая память великой Труженице, замечательной Матери и Бабушке, настоящей Женщине и Человеку с большой буквы.


Прощание 9 июля (пятница) в 13.00 возле морга (больница БЭМЗ, Боровая, 109).

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