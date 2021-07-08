В Бердске из-за жуткого пожара рухнула крыша: Из-за замыкания в холодильнике вспыхнула баня в поселке Вега
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В Бердске из-за жуткого пожара рухнула крыша: Из-за замыкания в холодильнике вспыхнула баня в поселке Вега

10:12:067/8/2021Фото: ОНД Бердска
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Пожарные тушили пламя по повышенному номеру на площади 225 квадратных метров.

Пожарные выехали на место ЧП незамедлительно

Крупный пожар произошел 7 июля в поселке "Вега" Бердска. Огонь и пожарные машины было видно даже с трассы Р-256. Как рассказал "Курьер. Среда. Бердск" начальник ОНД Бердска Николай Степоненков, горела баня на площади 225 квадратных метров. Пожарные тушили пламя по повышенному номеру. Были вызваны дополнительные средства в связи с удаленностью от водоисточника. Пострадавших нет.

Стоит отметить, что пламя охватило дом с раннего утра - в районе 8 утра дом уже полыхал. Как рассказал Николай Степоненков "Курьер. Среда. Бердск" 8 июля, огнем были повреждены кровля и вещи, находящиеся в бане.

- Произошло частичное обрушение кровли. Предварительная причина возгорания - короткое замыкание в холодильнике, - отметил Николай Анатольевич в беседе с "Курьер. Среда. Бердск".

Стоит отметить, что аналогичный пожар - уже второй за неделю. 6 июля в гараже по ул. Черемушной Бердска произошел пожар из-за короткого замыкания в холодильнике. В этот раз также сгорели домашние вещи, закопчены стены на площади 5 квадратных метров.

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