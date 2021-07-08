Новая схема и адреса округов, где голосуют жители Бердска на выборах депутатов 19 сентября 2021

На выборах 19 сентября 2021 года голосовать за депутатов горсовета Бердска многие горожане будут в непривычных для себя местах. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", народные избранники решили сократить численный состав депутатского корпуса с 33 до 27. Это потребовало перекройки границ избирательных округ, чтобы соблюсти среднюю численность избирателей. Теперь округов в городе тоже 27. Напомним, что право голоса в Бердске имеют чуть больше 83 тыс. человек.
Новую схему округов предложила территориальная избирательная комиссия, а депутаты утвердили ее на сессии. Не обошлось без скандала. Некоторые депутаты посчитали, что их округа необоснованно раздробили. Однако председатель ТИК Наталья Фокина сообщила, что меняли границы, действуя исключительно из численности избирателей и требования о неразрывности округа. Теперь на каждом округе голосующих от 2800 до 3300 человек.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", на 7 июля в местный избирком 20 человек подали заявки о желании баллотироваться и получить депутатский мандат.
"Курьер. Среда. Бердск" предлагает бердчанам изучить новую схему одномандатных избирательных округов, чтобы заранее выяснить, в какой округ входит их адрес и в каком месте предстоит голосовать - расположение участков для голосования тоже претерпело изменения с момента последних выборов.
Напомним, что одновременно бердчане будут голосовать за депутатов Госдумы.
Описание схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов Бердска
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
(место нахождения окружной избирательной комиссии – город Бердск, улица Горького, 9, число избирателей в округе – 3366 человек)
Границы избирательного округа
улицы: 1-я Линейная; 2-я Лесная; 2-я Линейная; Абрикосовая; Большевистская; Брусничная; Виноградная; Гайдара; Голубичная; Грибоедова; Дачная; Дзержинского; Ежевичная; Еловая; Железнодорожная; Клубничная; Клюквенная; Колхозная; Левитана; Лесная; Малиновая; Матросова; Менделеева; Молодой Гвардии; Новосибирская; П.Корчагина; Парижской Коммуны; Пирогова; Победы; Репина; Решетникова; Сосновая; Строительная; Таежная; Тимирязева; Фестивальная; Черничная; Шевченко; Энгельса; Ягодная;
переулки: М.Гвардии; Матросова; Пирогова; Речкуновский; Школьный; Энгельса;
Микрорайон Серебряный бор;
территория Бердского пансионата ветеранов труда имени Калинина;
жилые дома на территории: Речкуновской зоны отдыха, санатория Речкуновский; Речкуновской зоны отдыха МК «Сибиряк», Речного порта, санатория Лазурный;
детских оздоровительных лагерей – Гастелло, Гренада, им.Путилова, Космодемьянской, Кошевого, Покрышкина, Синегорье, У.Громовой.
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
(место нахождения окружной избирательной комиссии – город Бердск, улица Горького, 9, число избирателей в округе – 3041 человек)
Границы избирательного округа
улицы: Водобачная; Заводская; Огнеупорная;
переулок: Водобачный.
Микрорайон «Северный».
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
(место нахождения окружной избирательной комиссии – город Бердск, улица Горького, 9, число избирателей в округе – 2835 человек)
Границы избирательного округа
улицы: 1-я Лесная; Красный Сокол; Ленина 1/А, 2, 2Б, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 3, 7; Морская, 1/1, 2, 2/А; Песчаная 3; Попова;
городок «Изумрудный».
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4
(место нахождения окружной избирательной комиссии – город Бердск, улица Горького, 9, число избирателей в округе – 3084 человек)
Границы избирательного округа
улицы: 2-я Морская; Комсомольская 2/В, 2/Г; Ленина 11, 13/А, 13/В, 15/Б, 15/В, четная сторона с № 2 по № 10/4; Линейная; Морская (кроме 1/1, 2, 2/А); Песчаная (кроме 3); Тихая; Ясная Поляна;
переулок Морской;
жилые дома на территории санатория Бердский;
микрорайон «Зеленый остров»; микрорайон «Радужный»;
База отдыха «Бердская».
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5
(место нахождения окружной избирательной комиссии – город Бердск, улица Горького, 9, число избирателей в округе – 3114 человек)
Границы избирательного округа
улицы: Комсомольская 2, 2/А, 2/Б, 3, 4, 4/А, 4/Б, 4/В, 5/А, 6, 6А, 8, 8/А, 10, 10/А, 12, 12/А, 13, 14, 14/А, 16/А, 24, 28А; К.Маркса 21; Лелюха 13, 26; Ленина нечетная сторона с № 15 по № 27, четная сторона с № 28 по № 34/2; Первомайская 3, 7/А, 11, 11А, 19, четная сторона с № 14 по № 22.
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 6
(место нахождения окружной избирательной комиссии – город Бердск, улица Горького, 9, число избирателей в округе – 2833 человек)
Границы избирательного округа
улицы: Вокзальная четная сторона с № 2 по № 24, нечетная сторона с № 3 по № 41; Зеленая; Калинина; Кленовая; Лазурная; Лелюха 3, 7, 9; Мичурина; Переездная; Поселковая; Прибрежная; Сибирская; Тополиная;
переулок Калинина.
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 7
(место нахождения окружной избирательной комиссии – город Бердск, улица Горького, 9, число избирателей в округе – 3312 человек)
Границы избирательного округа
улицы: Комсомольская 17, 19, 21, 23, 26, 27, 27/А, 28, 32, 34, 36, 38, 40; Лелюха 15; Ленина 37, 41, 43, 43А; М.Горького, 2, 4, 6.
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 8
(место нахождения окружной избирательной комиссии – город Бердск, улица Горького, 9, число избирателей в округе – 3111 человек)
Границы избирательного округа
улицы: К.Маркса 2А, 2Б, четная сторона с № 2 по № 24, нечетная сторона с № 1 по № 15; Кутузова четная сторона с № 6 по № 20, нечетная сторона с № 1 по № 17; Лазо; Ленина 12, 12А, 14, 16, 16А, 18; Ломоносова; Островского нечетная сторона с № 1 по № 47; Пархоменко; Суворова четная сторона с № 4 по № 26, нечетная сторона с № 1 по № 27; Фурманова; Чапаева нечетная сторона с № 5 по № 17; Щорса; Энергетическая.
переулки: Пархоменко.
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 9
(место нахождения окружной избирательной комиссии – город Бердск, улица Горького, 9, число избирателей в округе – 3340 человек)
Границы избирательного округа
улицы: Больничная; Герцена 13, 15, 17; К.Маркса 25, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41; Л.Чайкиной; Ленина 33, 35, 38, 39, 40, 40/1, 42, 44, 44/1, 46, 52, 56; Лермонтова 10, 15, 17; О.Кошевого; Островского 53/1, 55, 73, 75, 77; Первомайская 21, четная сторона с № 30 по № 46; Свердлова 1, 2, 4; Ушакова 1, 3, Фабричная.
переулки: Банковский, Больничный, Фабричный.
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 10
(место нахождения окружной избирательной комиссии – город Бердск, улица Горького, 9, число избирателей в округе – 3204 человек)
Границы избирательного округа
улицы: Вокзальная 50А, 52; Герцена 3, 6, 9, 10; К.Маркса 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 56; Кирова 2/110; Ленина четная сторона с № 90 по № 108, нечетная сторона с № 83 по № 87; М.Горького 1, 3, 5.
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 11
(место нахождения окружной избирательной комиссии – город Бердск, улица Горького, 9, число избирателей в округе – 3217 человек)
Границы избирательного округа
улицы: Барнаульская; Верхняя; Весенняя; Вишневая; Вокзальная 54; Заповедная; Земляничная; Кирова 4, 6; К.Маркса четная сторона с № 58 по № 70, нечетная сторона с № 53 по № 73; Калиновая; Кедровая; Кирова 1, 3, 5, 9, 11, 13А; Ленина 95/А, четная сторона с № 116 по № 136; Ольховая; Ореховая; Островского 79, 81, 95, 99; Панфилова; Рябиновая; Светлых Надежд; Сиреневая; Спортивная 1, 5; Степная; Тенистая; Химзаводская; Цветной проспект.
территория садоводческого общества «Бердь», «Заря».
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 12
(место нахождения окружной избирательной комиссии – город Бердск, улица Горького, 9, число избирателей в округе – 2950 человек)
Границы избирательного округа
улицы: Б.Хмельницкого четная сторона с № 4 по 34/1, нечетная сторона с № 1 по 21; Бородина; Герцена четная сторона с № 20 по № 52/2, нечетная сторона с № 19 по № 51; Глинки; З.Космодемьянской; Кирова четная сторона с № 16 по № 30, нечетная сторона с № 13 по № 27 (кроме 13А); Котовского четная сторона с № 4 по № 18; Лермонтова четная сторона с № 18 по № 48, нечетная сторона с № 29 по № 55; Нахимова № 1, четная сторона с № 4 по № 16; Островского четная сторона с № 126 по № 174, нечетная сторона с № 101 по № 107, 151; Партизана Деньгина; Пушкина четная сторона с № 126 по № 166, нечетная сторона с № 125 по № 177; Спортивная 9, 11, 13, 15.
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 13
(место нахождения окружной избирательной комиссии – город Бердск, улица Горького, 9, число избирателей в округе – 3370 человек)
Границы избирательного округа
улицы: Авиаторов; Аэродромная; Б.Хмельницкого 40, 42, 44, нечетная сторона с № 23 по № 43/1; Гастелло; Геодезическая; Герцена четная сторона с № 54 по № 112/1, нечетная сторона с № 53 по № 121; Жуковского; Котовского четная сторона с № 20 по 48, нечетная сторона с № 25 по № 59; Красина; Лермонтова четная сторона с № 50 по № 92, нечетная сторона с № 61 по № 97; Маяковского четная сторона с № 142 по № 236, нечетная сторона с № 139 по № 235; Мусоргского; Нахимова четная сторона с № 22 по № 52, нечетная сторона с № 15 по № 45; Обская; Озерная; Отрадная; П.Морозова; Пионерская 22, 23, 27, 29, 32, 33; Полевая; Пушкина 176, 179; Р.Корсакова; Радищева четная сторона с № 34 по № 116, нечетная сторона с № 31 по № 117; Родниковая; Светлая; Станиславского; Терешковой; Целинная; Чайковского четная сторона с № 16 по № 98, нечетная сторона с № 27 по № 109; Черняховского; Чехова; Энтузиастов; Ю.Смирнова.
микрорайон Юго-Восточный;
переулки: Авиаторов; Герцена; М.Горького; Маяковского; Терешковой;
территория садоводческого общества «Восток», «Восток-1», «Швейник», «Бытовик», «Кабачок».
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 14
(место нахождения окружной избирательной комиссии – город Бердск, улица Горького, 9, число избирателей в округе – 3162 человек)
Границы избирательного округа
улицы: Гоголя четная сторона с № 102 по № 112, нечетная сторона с № 85 по № 93; Ермака; Луговская четная сторона с № 110 по № 118, нечетная сторона с № 113 по № 129; М.Горького четная сторона с № 8 по № 66, нечетная сторона 3/1, 5/1, 7/1, 9/1, с № 11 по № 61; Маяковского четная сторона с № 104 по № 140, нечетная сторона с № 103 по № 133; Некрасова 101, 102, 103, 104; Орджоникидзе четная сторона с № 2 по № 50, нечетная сторона с № 1 по 35; Островского четная сторона с № 110 по № 124; Пионерская четная сторона с № 8 по № 20/1, нечетная сторона с № 7 по № 19; Пугачева; Пушкина четная сторона с № 90 по № 122, нечетная сторона с № 87 по № 117; Радищева четная сторона с № 2 по № 30, нечетная сторона с № 1 по № 25; С.Разина; Свердлова четная сторона с № 12 по № 68, нечетная сторона с № 5 по № 57; Советская 54, 56, 58, 60, 62, 64, 81, 83, 85; Чайковского четная сторона с № 2 по № 14, нечетная сторона с № 1 по № 9; Школьная; Щетинкина.
переулок: Макаренко.
Воинские части; 312 База ремонта и поверки МОРФ; ФГКУ «1340 ЦОМТИ».
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 15
(место нахождения окружной избирательной комиссии – город Бердск, улица Горького, 9, число избирателей в округе – 2879 человек)
Границы избирательного округа
улицы: 8-е Марта четная сторона с № 31 до конца улицы; Белинского с № 31 до конца улицы; Гоголя с № 31 до конца улицы; Добролюбова с № 31 до конца улицы; Луговская четная сторона с № 44 по № 100, нечетная сторона с № 41 по № 105; Маяковского четная сторона с № 32 по № 102, нечетная сторона с № 31 по № 101/2; Некрасова четная сторона с № 32 по № 96, нечетная сторона с № 31 по № 95; Островского № 57, 63; четная сторона с № 32 по № 86; Первомайская четная сторона с № 46 по № 104, нечетная сторона с № 15 по № 71; Пушкина четная сторона с № 32 по № 82, нечетная сторона с № 31 по № 85; Свободы; Седова; Советская четная сторона с № 18 по № 52, нечетная сторона с № 39 по № 79; Спартака с № 41 до конца улицы; Суворова нечетная сторона № 31, с № 39 по № 89; Урицкого 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16; Ушакова с № 4 до конца улицы; Чернышевского с № 31 до конца улицы.
переулки: Краснофлотский, Свободы, Урицкого.
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 16
(место нахождения окружной избирательной комиссии – город Бердск, улица Горького, 9, число избирателей в округе – 3242 человек)
Границы избирательного округа
улицы: 1-я Ельцовская; 2-я Ельцовская; 2-я Октябрьская; 40 лет Октября четная сторона с № 2 по № 14, нечетная сторона с № 1 по № 27/2; 8-е Марта с № 1 по № 30; Белинского с № 1 по № 30; Боровая 4/1, 4/1А, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 4/10А, нечетная сторона с № 1 по № 43; Водосточная с № 1 по № 23; Гоголя с № 1 по № 30; Добролюбова с № 1 по № 30; Ельцовская; Красная Сибирь четная сторона с № 2 по № 48, нечетная сторона с № 1 по № 31; Красноармейская четная сторона с № 2 по № 34, нечетная сторона с № 1 по № 25; Краснофлотская четная сторона с № 2 по № 26, нечетная сторона с № 1 по № 9, с № 13 по № 25; Кутузова с № 21 по № 66; Луговская с № 1 по № 42; Маяковского с № 1 по № 30; Некрасова с № 1 по № 30; Островского четная сторона с № 2 по № 30; Партизанская с № 1 по № 25; Пушкина с № 1 по № 30; Советская нечетная сторона с № 1 по № 37; Спартака с № 1 по № 40; Суворова четная сторона с № 28 по № 70; Толбухина четная сторона с № 2 по № 28, нечетная сторона с № 1 по № 31; Трудовая с № 1 по № 70; Урицкого четная сторона с № 18 по № 30, нечетная сторона с № 7 по № 27; Фрунзе четная сторона с № 2 по № 28, нечетная сторона с № 1 по № 13; Чапаева четная сторона с № 14 по № 36, нечетная сторона с № 21 по № 43; Чернышевского с № 1 по № 30;
переулки: Спартака, Толбухина, 1-й Толбухина, 2-й Толбухина.
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 17
(место нахождения окружной избирательной комиссии – город Бердск, улица Горького, 9, число избирателей в округе – 2873 человек)
Границы избирательного округа
улица: 30 лет Победы; 40 лет Октября четная сторона с 16 по 36, нечетная сторона с 29 по 55; Бердская; Бердского Спецназа; Боровая четная сторона с № 2 по № 18 (кроме домов 4/1, 4/1А, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 4/10А), нечетная сторона с № 45 по № 81; Благодатная; Ватутина; Владлена Бирюкова (от улицы Павлова до улицы Рогачева); Водосточная нечетная сторона с № 25 по № 53; Журавлиная; Защитников Отечества; Искитимская; Ключевая (от улицы Павлова до улицы Рогачева); Кольцова; Кордон; Красная Сибирь четная сторона с № 50 по № 94, нечетная сторона с № 35 по № 65; Красноармейская четная сторона с № 36 по № 72, нечетная сторона с № 27 по № 57; Краснофлотская с № 31 до конца улицы; Кутузова четная сторона № 68 по № 72; Лучистая (от улицы Павлова до улицы Рогачева); Льва Максимова (от улицы Павлова до улицы Рогачева); Майская; Новая; Павлова (кроме домов 4, 4/1, 6/А, 8, 10); Партизанская с № 26 по № 55/А; Пастухова; Пролетарская; Рогачева 1, нечетная сторона с № 69 до конца улицы; Рождественская; Российская с № 1 по № 40; Славянская; Советская четная сторона с № 2 по № 8; Соловьиная; Толбухина четная сторона с № 30 по № 54, нечетная сторона с № 33 по № 59; Л.Толстого; Трудовая четная сторона с № 74 по № 94, нечетная сторона с № 71 по № 81; Урицкого четная сторона с № 36 по № 74, нечетная сторона № 25/А, 27/А, с № 29 по № 49; Фрунзе четная сторона с № 30 по № 66, нечетная сторона с № 15 по № 51.
переулки: Бирюзовый, Майский, Отрадный, Победный, Прохладный.
микрорайон Южный: кварталы 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10.
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 18
(место нахождения окружной избирательной комиссии – город Бердск, улица Горького, 9, число избирателей в округе – 2957 человек)
Границы избирательного округа
улица: Красная Сибирь 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114; Павлова 4, 4/1, 6/А, 8, 10; Рабочая с № 19 по № 44; Рогачева 4, 5, 6, 8, 9, 11А.
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 19
(место нахождения окружной избирательной комиссии – город Бердск, улица Горького, 9, число избирателей в округе – 3159 человек)
Границы избирательного округа
улицы: Березовая; Гагарина; Красная Сибирь 95, 97; Красноармейская четная сторона с № 80 по № 92, нечетная сторона с № 65 по № 93; Лунная 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 25; Мира; Октябрьская; Партизанская нечетная сторона с № 55 по № 85; Рогачева 28, 32 четная сторона с № 34 по № 54, нечетная сторона с № 23 по № 49; Урицкого четная сторона с № 76 по № 82.
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 20
(место нахождения окружной избирательной комиссии – город Бердск, улица Горького, 9, число избирателей в округе – 3318 человек)
Границы избирательного округа
улицы: Красная Сибирь 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124; Лунная 21, 22, 22/А; Рогачева 18, 18/А, 20, 20/А, 22, 24.
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 21
(место нахождения окружной избирательной комиссии – город Бердск, улица Горького, 9, число избирателей в округе – 2923 человек)
Границы избирательного округа
улицы: Красная Сибирь 126; Лунная 1, 6, 8, 9, 10, 10/А; Рогачева 10, 14, 16; Микрорайон 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
территория садоводческих обществ «Дружба», «Земляничка», «Мичуринец», «Радист».
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 22
(место нахождения окружной избирательной комиссии – город Бердск, улица Горького, 9, число избирателей в округе – 3208 человек)
Границы избирательного округа
улицы: Красная Сибирь 123, , 128, 130, 132, 134, 136, 136/1, 138; Лунная 2, 4, 11; Микрорайон 17, 18, 19, 44, 45, 46, 46А, 48, 48А.
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 23
(место нахождения окружной избирательной комиссии – город Бердск, улица Горького, 9, число избирателей в округе – 2809 человек)
Границы избирательного округа
улицы: Лунная 49; Микрорайон 13, 14, 15, 15А, 20, 22/А, 30, 31, 32, 33, 41, 42, 43, 47, 49А, 50, 54, 64, 65.
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 24
(место нахождения окружной избирательной комиссии – город Бердск, улица Горького, 9, число избирателей в округе – 2900 человек)
Границы избирательного округа
улицы: Автолюбителей; Боровая 94, 96, 98, 100,102; Зеленая роща; Микрорайон 16, 16А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 38.
территория садоводческого общества «Чайка».
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 25
(место нахождения окружной избирательной комиссии – город Бердск, улица Горького, 9, число избирателей в округе – 3183 человек)
Границы избирательного округа
улицы: Лунная 28, 30, 32; Первомайская 123, 123/А, 125, 125/А, 127, 127/А, 129, 129А, 129В, 131, 131/А, 131Б, 131В, 133, 133А, 133Б.
Микрорайон 55, 56, 57, 58, 59, 63, 67, 68, 69, 70.
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 26
(место нахождения окружной избирательной комиссии – город Бердск, улица Горького, 9, число избирателей в округе – 3231 человек)
Границы избирательного округа
улицы: Белокаменная с № 21 до конца улицы; Бирюзовая; Вербная; Взлетная; Владлена Бирюкова с № 22 до конца улицы; Возрождения; Гранитная; Жемчужная; Кирпичный завод; Ключевая (от улицы Рогачева до улицы Кирпичный завод); Кристальная; Купца Горохова; Лунная четная сторона с № 34 до конца улицы; Лучистая (от улицы Рогачева до переулка Добрый) ; Льва Максимова (от улицы Рогачева до улицы Жемчужная); Полярная; Поэта Сорокина (от улицы Рогачева до улицы Лунная); Рогачева четная сторона с № 56 до конца улицы; Российская с № 41 до конца улицы;
микрорайон Южный: кварталы 3, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 24.
переулки: Белокаменный, Вербный, Дивный, Добрый, Звонкий, Олимпийский, Пихтовый, Привольный, Радужный, Туманный, Успешный, Утренний, Уютный, Хвойный, Ясный.
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 27
(место нахождения окружной избирательной комиссии – город Бердск, улица Горького, 9, число избирателей в округе – 3163 человек)
Границы избирательного округа
улицы: 2-я Заводская; 2-я Школьная; Агатовая, Алмазная, Белокаменная с № 1 по № 20; Гранатовая; Заречная; Звездная; Изумрудная; Лунная нечетная сторона с № 51 до конца улицы; Малахитовая; Раздольная; Речная; Садовая; Салаирская; Солнечная; Стартовая; Центральная; Черемушная; Юбилейная; Ясная.
переулки: Золотой, Радостный, Ранний, Рубиновый, Хрустальный, Янатрный.
микрорайон «Раздольный»; микрорайон Южный кварталы: 17, 18, 19, 21.
дома на территории, изъятой из земель подсобного хозяйства ВЦСПС для организации крестьянского хозяйства.
ТЛПХ «Любавино».
территория садоводческих обществ «Луговое», «Озерный», «Орбита», «Отдых», «Отрадное», «Запрудный», «Заречное», «Колос», «Майский», «Марьин Лог», «Металлист», «Мечта», «Мечта-2», «Ветеран», «Вега-3», «Волна», «Луч», «Ромашка», «радостное», «Родник-2», «Слава», «Ягодка», «Ива».