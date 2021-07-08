На могиле собственной дочери нашли мертвой пропавшую женщину

Под Волгоградом обнаружили женщину, которая пропала в минувший вторник, 6 июля. Ее тело нашли на могиле дочери. Которая умерла несколько месяцев назад. Как сообщали родные женщины, она ушла из дома во вторник утром, около половины восьмого и больше домой не возвращалась.
Поиски женщины были прекращены вчера, 7 июля. Около 4 часов дня. Ее тело нашли прямо на могиле дочери. По факту смерти жительницы поселка Кировец Среднеахтубинского района органами СУ СКР по Волгоградской области проводится проверка.
— Женщина пропала 6 июля, сын вернулся домой после работы и не нашел мать дома, — рассказал заместитель руководителя Среднеахтубинского следственного отдела Александр Кириллов. — Сегодня ее действительно обнаружили на кладбище, на могиле дочери.
По предварительной версии, женщина пришла на кладбище, чтобы навести порядок на могиле дочери, но в какой-то момент ей стало плохо и она умерла. Следователям предстоит выяснить все подробности.