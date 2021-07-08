Можно ли работать на огороде 8 июля в праздник святых Петра и Февронии?
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08.07
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Можно ли работать на огороде 8 июля в праздник святых Петра и Февронии?

10:40:187/8/2021Фото: pxhere
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Поскольку в эту пору проходили самые насыщенные дни, связанные с заготовкой сена - сенокосы - то на них пары выходили вместе, чтобы провести день бок о бок.

свекла
Сегодня Луна в Близнецах

Православный День Любви сегодня, 8 июля, отмечают верующие люди. День памяти святых из Мурома - Петра и Февроньи, которые признаны покровителями семьи и всего, что с ней связано.

В это день все традиции связывались с теми, кто недавно любит друг друга и теми, кто уже в браке. Главным требованием дня было - провести день вместе и рядом.

Поскольку в эту пору проходили самые насыщенные дни, связанные с заготовкой сена - сенокосы - то на них пары выходили вместе, чтобы провести день бок о бок.

Строго запрещалось сегодня ругаться и спорить, ссориться и выяснять отношения, ревновать друг друга и обижаться. Нужно было день провести в совместной работе и в мире.

По лунному календарю сегодня, 8 июля 2021 года, Луна продолжает убывать и находиться в знаке Близнецов. Он относится к малопродуктивным знакам, а потому работы в огороде не запрещены, но урожай, полученный от посаженных сегодня культур, не будет очень ароматным и вкусным. Заниматься можно обычными работами, не связанными с посадками и посевами.

Запреты на 8 июля

Сегодня помимо ссор запрещалось любое использование магии для того, чтобы кого-то очаровать, сделать присушки и заговоры. Другими словами любовная магия была строго запрещена.

Нельзя было сегодня и венчаться, потому что этот день всегда выпадает на Петров пост. Запрещено есть мясные продукты, молочные и блюда из яиц. Можно есть рыбу.

Не разрешалось сегодня унывать, грустить, переживать и расстраиваться по поводу семьи - нужнобыло верить, что все будет хорошо.

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