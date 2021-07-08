В рубрику "Сообщи свои новости" написал Аноним:В вашем городе живём не давно, семья дети, работа. Тут мы все заболели коронавирусом, посадили на карантин сначала взрослых. Прописали противовирусное, витамин C, D. Тест берут у детей 13 лет и 2 годика, ждём результат. Через неделю приходит положительный тест. У меня один вопрос - чем лечиться то? Особенно детей? Врачи только витамины и питье выписали. Это вообще как????
Всей семьей заболели коронавирусом. Выписали на лечение витаминки
10:18:347/8/2021
У меня один вопрос - чем лечиться то? Особенно детей?
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