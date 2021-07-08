В России хотят повысить страховые взносы с зарплат выше 122 000 рублей
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В России хотят повысить страховые взносы с зарплат выше 122 000 рублей

10:31:497/8/2021Фото: pixabay
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Предложение исходит от министерства финансов.

Систему страховых взносов могут изменить

В России хотят поменять систему начисления страховых взносов на зарплаты намного выше среднего. Об этом сообщают источники, близкие к кабинету министров. Известно, что в правительстве собираются повысить планку окладов, с которых в ПФР идут отчисления в 22 процента. В настоящее время такие правила установлены для зарплат до 1 миллиона 465 тысяч рублей – с них отчисляется порядка 122 тысяч в месяц. Если человек зарабатывает больше полутора миллионов, то с его дохода в ПФР отчисляется только 10 процентов.

Как сообщает Forbes, данную меру предложил Минфин. По расчетам ведомства, это может принести госбюджету 16 миллиардов рублей в 2022 году и до 45 миллиардов к 2024 году.

По мнению управляющего директора рейтингового агентства НКР Андрея Пискунова, повышение планки будет иметь весьма ограниченный эффект. Он напомнил, что в настоящее время более 1,4 миллиона рублей в год в России зарабатывают около 7 процентов граждан (примерно 5 миллионов человек).

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