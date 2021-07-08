Как любимый начинает требовать слова верности и заводит темы про совместную жизнь, хочу сбежать
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Как любимый начинает требовать слова верности и заводит темы про совместную жизнь, хочу сбежать

10:24:417/8/2021
0

Почему так?

Имя может быть талисманом для человека. Одни имена наделяют тяжелой судьбой, а другие приносят удачу, любовь и счастье
Любовь - странная штука
В рубрику "Сообщи свои новости" написала Девушка:
Почему, у меня так происходит? Я общаюсь с парнем. Вроде бы всё хорошо, но как он начинает заводить темы про совместную жизнь или требовать от меня слов любви и верности, я сразу хочу уйти от этого. Я перестаю звонить, писать и встречаться, как будто я боюсь не справиться с обещаниями. Я как представлю посуду мыть, готовить - да зачем оно мне надо.
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