Из-за дамбы на остров Огуречный под Искитимом появились Мальдивы на реке Бердь под Искитимом. Ее должны были снести 4 года назад

Ранее ряд местных СМИ со ссылкой на жителей села Морозово в Новосибирской области сообщали о зеленых маслянистых пятнах на поверхности реки Бердь.
7 июля Сибирское межрегиональное управление Роспотребнадзора сообщило ТАСС, что образование пятен водорослей на поверхности реки Бердь в Новосибирской области, о загрязнении которой ранее писали местные СМИ, связано с незаконно построенной дамбой в районе села Морозово. Решение суда от 10 января 2017 года о сносе дамбы до сих пор не исполнили.
- Полагаем, что образование значительных пятен водорослей на данном участке Новосибирского водохранилища (Бердский залив) обусловлено до сих пор неисполненным решением Искитимского районного суда от 10.01.2017 г. о сносе трубчатого перехода в районе села Морозово Новосибирской области, - говорится в ответе Роспотребнадзора.
Как писал «Курьер. Среда. Бердск», в реке Бердь обнаружили зеленые маслянистые пятна на поверхности. 1 июля жители села Морозово Искитимского района сфотографировали разлив мутной жижи, которая пленкой собирается на поверхности реки Бердь. Пленка растянулась на несколько километров и течением ее сносило в Обское море. В Институте водных и экологических проблем СО РАН отчитались, что локальных пятен загрязнения не обнаружили, однако наблюдается массовое цветение синезеленых водорослей (цианобактерий). "В результате образуются обширные пятна ярко-зеленого или изумрудного цвета. При разложении биомассы водорослей зачастую ощущается "химический" запах", - рассказали в Росприроднадзоре, отметив, что при разложении водорослей в воде резко повышается содержание аммонийного азота.
Местные жители взяли пробы воды в реке и отправили на экспертизу. Житель Новосибирска общественник Алексей Носов опубликовал в фейсбуке результаты лабораторной экспертизы проб воды, которые свидетельствуют о превышенном в 150 раз содержании в реке нефтепродуктов.
- В семь с лишним раз превышена ПДК железа. В три с лишним раза превышение по фенолу. Эксперты нам говорят, что фенол в воде может быть продуктом жизнедеятельности водорослей. В девять раз превышено содержание формальдегида. И это уже точно продукт жизнедеятельности человека. Будем искать слив и соответствующие промышленные предприятия выше по течению. А теперь самое важное. Из множества разнообразных нормативных требований к качеству воды, нам пока не удалось установить, какие именно относятся к Берди, будем уточнять запросами, но если считать по требованиям к рыбохозяйственным водоёмам, то содержание нефтепродуктов превышено в 150 раз. Эксперты нам говорят, что формальдегид может попадать в воду от производства пластмасс, лаков, красок, лекарственных препаратов, предприятий кожевенной, текстильной и целлюлозно-бумажной промышленности, - пишет Алексей Носов.
В фейсбуке на странице Алексея Носова продолжается обсуждение и поиск возможных виновников загрязнения реки Бердь.
Напомним, что дамба была построена к острову в 2015 году, тогда собственники дачных участков, расположенных вокруг села Морозово жаловались в Заксобрание Новосибирской области, что из-за дамбы происходит заболачивание Берди. В 2016 году «Фонд борьбы с коррупцией» обратил внимание на противозаконные действия на островах. Иск о сносе дамбы в 2017 году подал заместитель генерального прокурора Искитимского района Иван Семчишин. В конце 2017 года Искитимский районный суд признал эти требования обоснованными.
- Возведение объекта осуществлялось с грубыми нарушениями требований водного, градостроительного, земельного, экологического законодательства, законодательства об искусственных земельных участках, других законов и нормативных правовых актов.
ДНТ «ФМК» в отсутствие разрешительной документации самовольно построило на водном объекте дорогу для прохода людей и проезда транспорта,— сообщала прокуратура Новосибирской области.
Ну, дальше это всё пойдёт
Так хоть какая то преграда есть