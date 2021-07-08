Актрису Веру Алентову выписали из больницы после коронавируса

Народная артистка России Вера Алентова накануне была выписана из московской больницы. Где она проходила лечение от коронавируса. Об этом рассказала дочь актрисы Юлия Меньшова на своей странице в Инстаграм.
Напомним, в июне Алентову вместе с супругом Владимиром Меньшовым госпитализировали в одну из московских клиник. К сожалению, 5 июля Меньшов скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. А Вера Алентова в это время шла на поправку.
Напомним, Актриса Вера Алентова родилась 21 февраля 1942 года. Она окончила Школу-студию МХАТ, где училась в мастерской Василия Маркова, после чего была принята в труппу Московского драматического театра имени Пушкина. Алентова также широко известна как киноактриса. Она сыграла в роли в фильмах "Завтра была война", "Ширли-мырли", "Москва слезам не верит", "Зависть богов" и других.