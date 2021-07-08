Пассажир с ножом напал на маршрутку №11 в Бердске: Он потребовал освободить салон
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Пассажир с ножом напал на маршрутку №11 в Бердске: Он потребовал освободить салон

11:18:027/8/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Выгнав пассажиров, молодой человек, потребовал от водителя ехать дальше. Очевидцы ЧП сообщили в полицию.

Пассажиры записали номер маршрутки

ЧП произошло в маршрутке №11 около 11.00 в четверг, 8 июля.

Как рассказали "Курьер. Среда. Бердск" очевидцы, в маршрутку, которая следовала от Северного микрорайона в направлении бердского железнодорожного вокзала, вошел молодой человек. Он сел на остановке у дома №35 на ул. Попова.

Он проехал несколько остановок и в районе переезда у школы №10 достал нож. Мужчина выгнал всех из маршрутки, заставив водителя ехать дальше.

Какие требования он предъявил впоследствии, неизвестно. Но пассажиры сообщили о происшествии в полицию, назвав госномер транспортного средства. Преследовать маршрутку с "террористом" будет и дежурный по Бердску экипаж ДПС.

По предварительной информации, странный пассажир вышел на конечной остановке "Вокзал", куда и направились полицейские на его поиски.

О пострадавших пока не сообщается.

- В 11 маршрутке пьяный неадекватный мужчина ехал с матерью. Нецензурно выражался в салоне, бросался на женщину. Сообщение сразу же было передано в единую диспетчерскую службу и в полицию. На место выехали полицейские, пока информация такая, - сообщила начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Бердска Надежда Нятина в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 8 июля.

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От редакции

Найдут "террориста"?

Аноним, 8 июля 2021 11:35:13
Он был в маске?
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Аноним, 8 июля 2021 11:47:28
Что не день,то новости о том как у людей крышу рвет все чаще и чаще.
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