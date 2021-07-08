Актер Виктор Сухоруков уволился из театра, в котором проработал 10 лет

Народный артист России Виктор Сухоруков решил покинуть Государственный академический театр имени Моссовета, в котором он проработал десять лет. Актер решил взять паузу в работе в театральной труппе. Об этом рассказал худрук театра Евгений Марчелли.
- Он уволился, забрал трудовую книжку в конце июня. Заявление об уходе написал в конце мая. У нас был разговор, он сказал, что решение продуманное, что он хочет отдохнуть от театра, поэтому уходит в свободное плавание, - сказал художественный руководитель.
Виктор Сухоруков окончил ГИТИС в 1978 году. Служил в Театре им. Евгения Вахтангова, в Театре на Малой Бронной. C 2011 года играл в Театре имени Моссовета. На его сцене был задействован в постановках "Странник", "Встречайте, мы уходим", "Римская комедия (Дион)", "Царство отца и сына" и других.