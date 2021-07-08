В Новосибирске Renault влетел в автобусную остановку с людьми. Есть пострадавшие
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В Новосибирске Renault влетел в автобусную остановку с людьми. Есть пострадавшие

11:28:517/8/2021Фото: АСТ-54
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Очевидцы сообщают, что пострадали четыре человека.

Автомобиль проломил стену киоска

Сегодня, 8 июля, серьезное ДТП произошло в Новосибирске. Там, в Калининском районе, на улице Богдана Хмельницкого Рено Дастер влетел в автобусную остановку и проломил стену киоска с быстрым питанием. Об этом сообщает паблик АСТ-54 в социальной сети Вконтакте. По словам очевидцев произошедшего, на месте работали сотрудники Скорой помощи.

— Известно, что в ДТП два пешехода пострадали, продавщица павильона и водитель, — сообщила инспектор отдела пропаганды ГИБДД Новосибирска Татьяна Зверева.

Пока неизвестно, насколько серьезные травмы получили пострадавшие. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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