Можно ли посещать кладбище 8 июля в праздник в праздник святых Петра и Февронии?

Сегодня, 8 июля 2021 года. У православных людей особенный день. Его называют днем любви или влюбленных и посвящен он памяти Муромских святых, которые прожили вместе долгую и счастливую жизнь и умерли в один день.
Это святые Петр и Февронья. Петр был князем в Муроме и страдал от тяжелой болезни – проказы. А Февронья смогла его вылечить. Он сильно полюбил ее и, несмотря на то, что она была обычной крестьянкой – женился на ней.
Они перед всеми сумели отстоять право на любовь и всю жизнь сумели сохранить друг к другу верность и преданность. Любили друг друга настолько сильно, что в старости молили Бога о том, чтобы у них был один день смерти. Господь откликнулся на их молитвы.
Спустя 300 лет православная церковь канонизировала эту пару и причислила к лику святых. С той поры люди идут к ним с молитвами о любви, о семье. О примирении и наставлении на путь истинный. О даровании детей и о счастье.
Православными принято в этот день посещать храмы. После молитвы святым не запрещено и помянуть своих усопших. Можно подать записку с именами об упокоении, поставить свечи за упокой. После всего можно посетить кладбище. Запрета на это нет.
Священники постоянно напоминают, что посещение могил для души умершего не имеет никакого значения – им нужна наша молитва. А ходить туда полагается лишь для того, чтобы содержать место захоронения в чистоте.
Строго запрещено приносить туда алкоголь и еду. Поминовение можно провести и дома. Помните – что сейчас идет Петров пост, а значит готовить нельзя мясо, яйца и молочную продукцию.
Молитва вдовца
Молитва вдовы