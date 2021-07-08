Можно ли посещать кладбище 8 июля в праздник в праздник святых Петра и Февронии?
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Можно ли посещать кладбище 8 июля в праздник в праздник святых Петра и Февронии?

11:30:127/8/2021Фото: pxhere
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Спустя 300 лет православная церковь канонизировала эту пару и причислила к лику святых. С той поры люди идут к ним с молитвами о любви, о семье. О примирении и наставлении на путь истинный. О даровании детей и о счастье.

венок
Поминовение не запрещено

Сегодня, 8 июля 2021 года. У православных людей особенный день. Его называют днем любви или влюбленных и посвящен он памяти Муромских святых, которые прожили вместе долгую и счастливую жизнь и умерли в один день.

Это святые Петр и Февронья. Петр был князем в Муроме и страдал от тяжелой болезни – проказы. А Февронья смогла его вылечить. Он сильно полюбил ее и, несмотря на то, что она была обычной крестьянкой – женился на ней.

Они перед всеми сумели отстоять право на любовь и всю жизнь сумели сохранить друг к другу верность и преданность. Любили друг друга настолько сильно, что в старости молили Бога о том, чтобы у них был один день смерти. Господь откликнулся на их молитвы.

Спустя 300 лет православная церковь канонизировала эту пару и причислила к лику святых. С той поры люди идут к ним с молитвами о любви, о семье. О примирении и наставлении на путь истинный. О даровании детей и о счастье.

Православными принято в этот день посещать храмы. После молитвы святым не запрещено и помянуть своих усопших. Можно подать записку с именами об упокоении, поставить свечи за упокой. После всего можно посетить кладбище. Запрета на это нет.

Священники постоянно напоминают, что посещение могил для души умершего не имеет никакого значения – им нужна наша молитва. А ходить туда полагается лишь для того, чтобы содержать место захоронения в чистоте.

Строго запрещено приносить туда алкоголь и еду. Поминовение можно провести и дома. Помните – что сейчас идет Петров пост, а значит готовить нельзя мясо, яйца и молочную продукцию.

Молитва вдовца


Молитва вдовы


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