Главный врач Бердска: Как вызвать ковидную бригаду на дом в разгар третьей волны коронавируса

Главный врач Бердской ЦГБ Алла Дробинская ответила на запрос «Курьер. Среда. Бердск», в котором были обозначены часто задаваемые горожанами вопросы по коронавирусу.
Изменился ли номер телефона ковидной бригады в поликлинике №2. Что делать, если дозвониться не удается несколько дней? Расскажите алгоритм действий: как вызвать ковидную бригаду на дом.
- При появлении симптомов ОРВИ не нужно ходить в поликлинику, необходимо вызвать врача на дом по телефону 2-18-81. При необходимости взять биоматериал на исследование на коронавирусную инфекцию, бригада выезжает сама, вызывать ее не нужно, - подчеркнула Дробинская.
Кто считается контактным лицом при выявлении коронавируса?
- Чтобы считаться контактным лицом первой линии, необходимо провести в одном помещении при близком контакте не менее 30 минут, например, работая в одном кабинете.
Считаете ли вы, что идет третья волна коронавируса?
- В настоящее время, однозначно, третья волна набирает силу, об этом информируют средства массовой информации всех уровней.
Ранее главврач горбольницы Бердска рассказала "Курьер. Среда. Бердск" о том, как поступать работодателю при обнаружении у своих сотрудников положительного COVID-19.
Кроме того, Алла Дробинская назвала цифры вакцинации от коронавируса в Бердске на начало июля 2021 года и какую вакцину вводят. Показатели неутешительны. По официальным данным, прививку двумя компонентами поставили всего около 11 тыс. бердчан — это примерно 10% населения города.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что для коллективного иммунитета должны быть привиты не менее 60% населения. А глава правительства Михаил Мишустин 7 июля заявил о новых цифрах — стоит задача вакцинировать 80-90% россиян.