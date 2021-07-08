Что категорически нельзя кушать и делать в праздник Петра и Февронии 8 июля 2021 года: Все запреты особенного дня
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Что категорически нельзя кушать и делать в праздник Петра и Февронии 8 июля 2021 года: Все запреты особенного дня

12:20:297/8/2021Фото: pxhere
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Этот праздник верующие начинают в храмах, где молятся о счастье и мире в своей семье. А затем продолжают свои дела. Главное условие сегодняшнего дня – чтобы влюбленные работали бок о бок вместе друг с другом целый день.

пара
Венчания сегодня запрещены

День любви и влюбленных сегодня, 8 июля, отмечают все православные христиане. Этот день посвящен памяти самой известной любящей пары, канонизированной православной церковью в 16 веке. Это святые Петр и Февронья Муромские.

Про них написана летопись, про них знают все те, кто часто молится о своей семье. Для обращения к этим святым написано три канонических молитвы, разрешенных к чтению, но можно молиться им и своими словами – они помогают всем любящим сердцам.

Этот праздник верующие начинают в храмах, где молятся о счастье и мире в своей семье. А затем продолжают свои дела. Главное условие сегодняшнего дня – чтобы влюбленные работали бок о бок вместе друг с другом целый день.

В эту пору чаще всего люди работали на сенокосах.

Строгие запреты 8 июля

Строго запрещалось сегодня ссориться, обижать, ругаться, сквернословить, ревновать. Все, что могло испортить отношения между любящими, было под строгим запретом.

Православная церковь особенно строго сегодня запрещала любую магию, связанную с чувствами. Девушкам запрещалось делать присушки, читать заговоры,  гадать на любимых.

Не разрешалось сегодня пребывать в плохом настроении и портить его другим.

Церковь в этот день запрещает венчание. Но только потому, что сейчас идет пост, а в период постов венчания запрещены.

Сегодня,  8 июля 2021 года – четверг. Этот день в посте не является строгим, а потому можно есть рыбу, горячие и холодные блюда с добавлением растительного масла. Строго запрещены мясо, птица, яичная и молочная продукция.

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