Что категорически нельзя кушать и делать в праздник Петра и Февронии 8 июля 2021 года: Все запреты особенного дня

День любви и влюбленных сегодня, 8 июля, отмечают все православные христиане. Этот день посвящен памяти самой известной любящей пары, канонизированной православной церковью в 16 веке. Это святые Петр и Февронья Муромские.
Про них написана летопись, про них знают все те, кто часто молится о своей семье. Для обращения к этим святым написано три канонических молитвы, разрешенных к чтению, но можно молиться им и своими словами – они помогают всем любящим сердцам.
Этот праздник верующие начинают в храмах, где молятся о счастье и мире в своей семье. А затем продолжают свои дела. Главное условие сегодняшнего дня – чтобы влюбленные работали бок о бок вместе друг с другом целый день.
В эту пору чаще всего люди работали на сенокосах.
Строгие запреты 8 июля
Строго запрещалось сегодня ссориться, обижать, ругаться, сквернословить, ревновать. Все, что могло испортить отношения между любящими, было под строгим запретом.
Православная церковь особенно строго сегодня запрещала любую магию, связанную с чувствами. Девушкам запрещалось делать присушки, читать заговоры, гадать на любимых.
Не разрешалось сегодня пребывать в плохом настроении и портить его другим.
Церковь в этот день запрещает венчание. Но только потому, что сейчас идет пост, а в период постов венчания запрещены.
Сегодня, 8 июля 2021 года – четверг. Этот день в посте не является строгим, а потому можно есть рыбу, горячие и холодные блюда с добавлением растительного масла. Строго запрещены мясо, птица, яичная и молочная продукция.