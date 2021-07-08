Новые подробности о нападении пассажира с ножом на маршрутку №11 в Бердске

Чрезвычайное происшествие, о котором писал «Курьер. Среда. Бердск», произошло на почве злоупотребления спиртными напитками. Пока полицейские не комментируют происшествие.
- Заявлений в полицию никаких пока не поступало,- ответил заместитель начальника полиции Сергей Волгин. В администрации Бердска прокомментировали происшествие.
- В 11 маршрутке пьяный неадекватный мужчина ехал с матерью. Нецензурно выражался в салоне, бросался на женщину. Сообщение сразу же было передано в единую диспетчерскую службу и в полицию. На место выехали полицейские, пока информация такая, - сообщила начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Бердска Надежда Нятина в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 8 июля.