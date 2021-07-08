Время и место прощания с кинорежиссером Владимиром Меньшовым в Москве

Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Прощание с актером и режиссером Владимиром Меньшовы состоится сегодня, 8 июля. Об этом рассказала его дочь, Юлия Меньшова, в своем профиле в Инстаграм. Церемония прощания начнется в 11.00 в Доме Кино Союза Кинематографистов. Затем, в 14 часов Отпевание в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе. А в 16 часов артиста похоронят на Новодевичьем кладбище.
- Пап, в эти дни Москва безоговорочно верит слезам. И местом твоего упокоения станет кладбище, куда совсем мальчишкой ты приходил и, замирая от благоговения, читал имена на памятниках: Чехов, Станиславский, Шостакович… Теперь и ты в их ряду! Так хочется тебе позвонить и рассказать об этом… Ты бы точно в ответ присвистнул: «ёжкин кот!», - написала Юлия.
Напомним, Владимир Меньшов скончался в одной из московских клиник 5июля от осложнений коронавируса. Вместе с ним была госпитализирована и жена, Вера Алентов которую выписали из больницы сегодня, 8 июля. К сожалению, Меньшов не справился с болезнью.
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