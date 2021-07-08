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Главная молитва святым Петру и Февронии о счастливой семье

1:20:147/8/2021Фото: pxhere
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Молитвы для святых написано три. Все они канонические. Но можно молиться и просто своими словами, главное, чтобы просьба была искренней.

пара, лес, цветы, лето, любовь
Молитвы о любви сегодня главные

8 июля ежегодно православные чтят память самых известных покровителей семейного счастья- Петра и Февроньи. На Руси этот день всегда почитался как день влюбленных или день любви. 13 лет назад Правительство России признало это день официально праздником семьи, любви и верности.

В этот день православные идет в церковь, чтобы помолиться святым о своей семье, о счастье в ней, о мире. Поссорившиеся супруги просят совета как поступить, молятся о наставлении на путь истинный. Просят о детях, о примирении, об укреплении чувств, о противостоянии соблазну.

Молитвы для святых написано три. Все они канонические. Но можно молиться и просто своими словами, главное, чтобы просьба была искренней.

Молитва первая


Молитва вторая


Молитва третья


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