Главная молитва святым Петру и Февронии о счастливой семье

8 июля ежегодно православные чтят память самых известных покровителей семейного счастья- Петра и Февроньи. На Руси этот день всегда почитался как день влюбленных или день любви. 13 лет назад Правительство России признало это день официально праздником семьи, любви и верности.
В этот день православные идет в церковь, чтобы помолиться святым о своей семье, о счастье в ней, о мире. Поссорившиеся супруги просят совета как поступить, молятся о наставлении на путь истинный. Просят о детях, о примирении, об укреплении чувств, о противостоянии соблазну.
Молитвы для святых написано три. Все они канонические. Но можно молиться и просто своими словами, главное, чтобы просьба была искренней.
Молитва первая
Молитва вторая
Молитва третья