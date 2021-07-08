Суд запретил показывать мультики "Атаку Титанов" и Happy Tree Friеnds из-за вреда психическому здоровью детей

В Санкт-Петербурге городской суд запретил несколько мультфильмов. В санкционный список попали мультсериал Happy Tree Friеnds, фильм «Атака титанов. Фильм первый» и ещё несколько аниме.
По мнению суда, «Атака титанов» может причинить вред психическому здоровью, духовно-нравственному развитию детей и способствовать развитию фобий.
Happy Tree Friеnds «выдержан в распространенном для американской мультипликации стиле с элементами жестокости». Он, убеждены эксперты, «противоречит гуманистическому характеру воспитания, присущему России».