Суд запретил показывать мультики "Атаку Титанов" и Happy Tree Friеnds из-за вреда психическому здоровью детей
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
08.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Суд запретил показывать мультики "Атаку Титанов" и Happy Tree Friеnds из-за вреда психическому здоровью детей

12:45:087/8/2021Фото: fi.pinterest.com
0

Happy Tree Friеnds «выдержан в распространенном для американской мультипликации стиле с элементами жестокости». Он, убеждены эксперты, «противоречит гуманистическому характеру воспитания, присущему России».

Кровавые мультфильмы попали под запрет

В Санкт-Петербурге городской суд запретил несколько мультфильмов. В санкционный список попали мультсериал Happy Tree Friеnds, фильм «Атака титанов. Фильм первый» и ещё несколько аниме.

По мнению суда, «Атака титанов» может причинить вред психическому здоровью, духовно-нравственному развитию детей и способствовать развитию фобий.

Happy Tree Friеnds «выдержан в распространенном для американской мультипликации стиле с элементами жестокости». Он, убеждены эксперты, «противоречит гуманистическому характеру воспитания, присущему России».

Минздрав РФ сделал предупреждение всем привитым «Спутником V»
«Путину нужно задуматься»: далай-лама предсказал будущее России
Кинулись спасать ребенка, но погибли все вместе: трагедия в Анапе
Юлия Меньшова обратилась к поклонникам с просьбой из-за отца
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Минздрав РФ сделал предупреждение всем привитым «Спутником V»
«Путину нужно задуматься»: далай-лама предсказал будущее России
Кинулись спасать ребенка, но погибли все вместе: трагедия в Анапе
Юлия Меньшова обратилась к поклонникам с просьбой из-за отца
мультфильмысанкциизапрет судапопали под запрет
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Смотрели Happy Tree Friеnds?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПочему и на сколько дней в Бердске исчезла вакцина против коронавируса в июле 2021?
12:47:10 7/8/2021
Почему и на сколько дней в Бердске исчезла вакцина против коронавируса в июле 2021?
Суд запретил показывать мультики "Атаку Титанов" и Happy Tree Friеnds из-за вреда психическому здоровью детей
12:45:08 7/8/2021
Суд запретил показывать мультики "Атаку Титанов" и Happy Tree Friеnds из-за вреда психическому здоровью детей
Стилист Сергей Зверев намерен стать кандидатом в депутаты на выборах в Госдуму в 2021 году
12:22:20 7/8/2021
Стилист Сергей Зверев намерен стать кандидатом в депутаты на выборах в Госдуму в 2021 году
Что категорически нельзя кушать и делать в праздник Петра и Февронии 8 июля 2021 года: Все запреты особенного дня
12:20:29 7/8/2021
Что категорически нельзя кушать и делать в праздник Петра и Февронии 8 июля 2021 года: Все запреты особенного дня
Время и место прощания с кинорежиссером Владимиром Меньшовым в Москве
12:00:59 7/8/2021
Время и место прощания с кинорежиссером Владимиром Меньшовым в Москве
БердскНовые подробности о нападении пассажира с ножом на маршрутку №11 в Бердске
11:59:51 7/8/2021
Новые подробности о нападении пассажира с ножом на маршрутку №11 в Бердске
Актер Виктор Сухоруков уволился из театра, в котором проработал 10 лет
11:45:40 7/8/2021
Актер Виктор Сухоруков уволился из театра, в котором проработал 10 лет
БердскГлавный врач Бердска: Как вызвать ковидную бригаду на дом в разгар третьей волны коронавируса
11:43:00 7/8/2021
Главный врач Бердска: Как вызвать ковидную бригаду на дом в разгар третьей волны коронавируса
Можно ли посещать кладбище 8 июля в праздник в праздник святых Петра и Февронии?
11:30:12 7/8/2021
Можно ли посещать кладбище 8 июля в праздник в праздник святых Петра и Февронии?
В Новосибирске Renault влетел в автобусную остановку с людьми. Есть пострадавшие
11:28:51 7/8/2021
В Новосибирске Renault влетел в автобусную остановку с людьми. Есть пострадавшие