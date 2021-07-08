Почему и на сколько дней в Бердске исчезла вакцина против коронавируса в июле 2021?

Вакцинация продолжается в Бердске. Третья волна заболеваемости коронавирусом и очереди на прием к терапевту в красных зонах поликлиник Бердска подтолкнули бердчан к мысли, что прививка спасет от тяжелого заболевания. Бердчане стали активно записываться на вакцинацию. Не обошлось без неприятностей. В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась жительница города.
- В Бердске опять нет вакцины первого компонента. Я на 7 июля была записана на вакцинацию на утро, в поликлинике на ул. Пушкина. На входе встретили приветливые девушки, измерили температуру, спросили причину визита и отправили заполнять анкету. В итоге в регистратуре сказали, что вакцины нет. Неужели сразу на входе нельзя информировать, - рассказала Елена.
Сегодня, 8 июля, «Курьер. Среда. Бердск» связался с Еленой.
- Меня записали снова на удобную мне ближайшую дату. На воскресенье. Но почему меня не предупредили, что нет вакцины. Как всё не организовано. Люди планируют время, а получается всё плохо,- говорит расстроенная бердчанка.
Сегодня, 8 июля, вакцина в пункте вакцинации есть.
- Вакцины первого компонента не было всего один день. Сейчас есть, и до этого была. Привезли достаточно много. Да и такое, что нет вакцины случается очень редко. Мы не можем всех предупредить. Если вам далеко ехать, позвоните предварительно. Телефон 8(38341)55730,- объяснили в регистратуре поликлиники на улице Пушкина, 172.