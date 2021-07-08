9 июля – праздник Тихвинской иконы Божией Матери: Тайна иконы и почему ее так чтят православные
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9 июля – праздник Тихвинской иконы Божией Матери: Тайна иконы и почему ее так чтят православные

4:20:107/8/2021Фото: Храм святителя Николая
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Икона Богородицы "Тихвинская" считается покровительницей младенцев. Чаще всего к ней обращаются мамы с молитвами о здоровье ребенка.

икона
Эта икона чудесным образом оказалась в России

Тихвинская икона Божией матери ежегодно почитается в особом порядке православными только в один день - 9 июля. Эта икона считается чудотворной и у нее есть своя удивительная история.

История иконы Тихвинская

Эта икона была написана евангелистом Лукой в Иерусалиме, а с течением времени оказалась в Константинополе в Византии. Сегодня это Стамбул и церковь, построенная ради этой иконы, до сих пор там сохранилась - она очень красивая и очень почитаема среди христиан Востока.


В 1381 году образ иконы явился на Руси. Увидели ее рыбаки. Видение было таким, что над рекой Ладогой неподалеку от города Тихвин, ангелы несли икону на руках. Говорили, что за грехи Византии икона покинула город и чудесным образом оказалась на Руси. Встречать икону, узнав о том чуде, на берег вышли священники с прихожанами.

На том месте, где явилась икона, выстроили церковь Успения Пресвятой Богородицы, позже деревянное строение перестроили в каменное. Сегодня на этом месте действующий мужской Тихвинский Богородичный Успенский монастырь.

монастырь
Фото: Wikimedia Commons

Кому помогает икона?

Икона Богородицы "Тихвинская" считается покровительницей младенцев. Чаще всего к ней обращаются мамы с молитвами о здоровье ребенка, о совете в его воспитании, о защите малыша и во всех других вопросах, связанным с рождением и воспитанием малышей.

О детях младшего и школьного возраста тоже молятся ей, чтобы защитить их от всего плохого, что может с ними произойти.

Молитва первая 


Молитва вторая


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