В Барнауле женщину стерилизовали в время кесарева сечения. Она об этом даже не знала

В Барнауле врачи во время кесарева сечения стерилизовали женщину, несмотря на то, что она была против. Как оказалось Ирина (имя изменено), должна была родить в ноябре 2019 года. Ей было назначено кесарево сечение. Ей сделали операцию в «Алтайском краевом клиническом центре охраны материнства и детства». После этого у нее начали гноиться швы, но лечащий хирург не стал их снимать.
Чуть позже женщине стало хуже. Она обратилась к платным специалистам, которые сказали, что услугу ей оказали некачественно. Тогда она подала против клинического центра иск на 3 миллиона рублей. На суде из показаний врачей выяснилось, что Ирине провели не только кесарево сечение, но ещё и стерилизацию. Примечательно, что в выписке об этом не было не слова. А ведь женщина подписывала отказ от стерилизации. Но как пояснили в медучреждении, стерилизацию не указали потому, что врач просто заболтался в время операции.