Пилоты рухнувшего АН-26 на Камчатке с 28 пассажирами нарушили правила захода на посадку
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Пилоты рухнувшего АН-26 на Камчатке с 28 пассажирами нарушили правила захода на посадку

1:16:497/8/2021Фото: скрин с видео
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Экипаж игнорировал указания диспетчера, который три раза советовал им сменить курс.

Пилот проигнорировал требования диспетчера

Стала известна предварительная причина крушения самолета Ан-26 на Камчатке. По некоторым данным, пилот игнорировал указания диспетчерской вышки перед посадкой. Он сам выбрал опасный курс. Как отмечает диспетчер, экипаж не обращал внимания на указания. С земли пилоту советовали заход с хорошими погодными условиями, однако он выбрал другой вариант — через снижение к морю, с туманом и облаками.

Причем диспетчер три раза говорил пилотам, что нужно сменить курс, но капитан решил сажать самолет по-своему. Также диспетчеры считаю, что в конце полета экипаж даже не смотрел на приборы - по какой-то причине экипаж ориентировался по местности и глазами искал речку Палану. В итоге самолёт напоролся на прибрежную сопку.

Напомним, пассажирский самолет Камчатских авиалиний пропал днем, 6 июля. Он выполнял рейс Петропавловск-Камчатский - Палана. На его борту, по данным МЧС, находились 28 человек: 22 пассажира и 6 членов экипажа. В основном это жители Паланы, включая главу поселка Ольгу Мохиреву, начальника мобилизационного отдела администрации населенного пункта Александра Андрейкина и его жену Ольгу Андрейкину, которая возглавляет финансовое управление администрации.

На поиски были направлены спасатели и поисковые группы на вертолетах. Самолет перестал выходить на связь, хотя бы технически исправен перед вылетом. Через несколько часов были обнаружены обломки самолета. Нашли их в береговой черте у побережья залива Шелихова в 3,8 километра от посёлка Палана. Самолет упал на берегу, где должен был пролетать на высоте 800-600 метров. Части стабилизатора нашли на сопке, хвост — на обрыве. Ан-26 полностью разрушен, часть его деталей смыло в море. Известно, что он заходил на посадку с моря. Самолёт Ил-38, сообщивший об этом, передал информацию вертолёту. На месте падения видно обгоревшее пятно и кабина Ан-26. Сесть там невозможно из-за слишком крутой сопки.

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