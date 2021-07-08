Названа самая частая побочная реакция на вакцину от коронавируса "Спутник V"
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Названа самая частая побочная реакция на вакцину от коронавируса "Спутник V"

1:35:247/8/2021Фото: pixabay
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Она довольно легкая и бояться ее не стоит.

От Спутника может болеть голова и подняться температура
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Минздрав Аргентины провел исследование российской вакцины «Спутник V» и выяснил самые частые побочные эффекты от нее. Так, самая распространенная побочная реакция – головная боль и температура. Отметим, что эти исследования совпадают с информацией в инструкции по применению препарата.

При введении "Спутника V" было выявлено более 38 тысяч побочных реакций, возможно, связанных с вакцинацией (или 548,73 случая на 100 тысяч введенных доз (0,5%) и 2,78 случая тяжелых реакций на препарат на 100 тысяч введенных доз). При этом всего было использовано 6 964 344 дозы российской вакцины. ак, согласно приведенной статистике, выявлено 15 278 случаев головной боли, боли в мышцах и суставах и 14 397 случаев повышения температуры с головной болью и болью в мышцах и суставах.

Напомним, 7 июля, оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса сообщил о новых зараженных. Так, за последние сутки, в России выявили 23 962 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Из них 2 938 (12,3%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Скончались за минувшие сутки 725 человек. Больше всего в Санкт-Петербурге – 107, Москве – 104 и Иркутской области – 31. Сегодня привиться в России можно: вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года можно прививаться вакциной "Спутник Лайт".

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