Куда пропал новый начальник ОМВД Бердска Игорь ИУС: Его обязанности исполняет Сергей Волгин
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Куда пропал новый начальник ОМВД Бердска Игорь ИУС: Его обязанности исполняет Сергей Волгин

1:47:267/8/2021,Маргарита МартыноваФото: ГУ МВД по НСО
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Игорь Юрьевич находится в отпуске.

Руководитель Отдела МВД по городу Бердск Игорь Иус
Как уже писал «Курьер. Среда. Бердск» 28 июня 2021 года приказом начальника ГУ МВД России по Новосибирской области на должность руководителя Отдела МВД по городу Бердск назначен подполковник Игорь Иус. В полиции Бердска Игорь Иус работает 1994 года, с 2016 году являлся заместителем начальника Отдела МВД - начальником полиции.
Сейчас Игорь Юрьевич находится в отпуске. До августа временно исполняет обязанности руководителя Отдела МВД по городу Бердск его заместитель, подполковник полиции Сергей Волгин.
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