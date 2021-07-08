Как уже писал «Курьер. Среда. Бердск» 28 июня 2021 года приказом начальника ГУ МВД России по Новосибирской области на должность руководителя Отдела МВД по городу Бердск назначен подполковник Игорь Иус. В полиции Бердска Игорь Иус работает 1994 года, с 2016 году являлся заместителем начальника Отдела МВД - начальником полиции.Сейчас Игорь Юрьевич находится в отпуске. До августа временно исполняет обязанности руководителя Отдела МВД по городу Бердск его заместитель, подполковник полиции Сергей Волгин.
Куда пропал новый начальник ОМВД Бердска Игорь ИУС: Его обязанности исполняет Сергей Волгин
1:47:267/8/2021,
Игорь Юрьевич находится в отпуске.
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